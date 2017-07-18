سموحة يسعى للمحافظة على آماله في الوصول للكونفدرالية عبر بوابة المقاصة

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يحتضن استاد السلام، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة نادي مصر للمقاصة أمام نظيره سموحة، ضمن مباريات دور الربع نهائى لكأس مصر.

واختارت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبدالفتاح، الحكم أحمد الغندور لإدارة المباراة، وسيعاون الغندور كلًا من محمود عبد السميع كمساعد أول، ومحمد عبد العظيم كمساعد ثان، فيما سيكون حسن السندبيسى حكمًا رابعًا.

ويخوض مصر للمقاصة وسموحة اللقاء تحت شعار الفوز من أجل مواجهة الأهلى فى دور نصف النهائى المقرر له يوم 9 أغسطس المقبل، بينما سيلتقى الزمالك مع المصرى البورسعيدى فى الدور ذاته أيضا، على أن يقام النهائى يوم 15 من نفس الشهر المقبل.

ويسعى سموحة بقيادة مديره الفني مؤمن سليمان، نحو تحقيق الفوز والصعود للدور نصف نهائي، للمحافظة على آماله في الوصول لكأس الكونفيدرالية الأفريقية، وذلك بعد احتلاله المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري خلف المصري البورسعيدي الرابع، والزمالك الثالث.

وفي حال فوز سموحة بالكأس سيضمن رسميًا المشاركة في بطولة الكونفيدرالية، لكن في حال خسارته للبطولة سيشارك بدلآ منه المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني حسام حسن، بعد احتلال المركز الرابع في الدوري.

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وتشير الأرقام إلى أن الفريقان تواجها في 13 مباراة، حقق مصر للمقاصة 5 انتصارات مسجلآ 19 هدفًا عن طريق 12 لاعبًا، مقابل 8 انتصارات لسموحة مسجلآ خلالهم 24 هدفًا عن طريق 19 لاعبًا.

وتمكن الفريق السكندري خلال لقاءته الـ13 أمام مصر للمقاصة، من الخروج في 3 مباريات بشباك نظيفة (كلين شيت)، مقابل 4 مباريات للفريق الفيومي.

ويعد كل من نانا بوكو مهاجم مصر للمقاصة، وهاني العجيزي مهاجم سموحة، الأكثر تهديفًا في مباريات الفريقين ولكل منهما 3 أهداف، كما يعد إبراهيم عبدالخالق لاعب خط وسط سموحة السابق والزمالك الحالي، الأكثر مشاركة في مباريات الفريقين بـ 8 لقاءت، مقابل 7 مباريات لهاني سعيد لاعب خط وسط مصر للمقاصة.

يذكر أن هناك 6 لاعبين تمكنوا من المشاركة بالفريق الأول للناديين، وهم: هشام محمد، وأحمد سعيد أوكا، وحمادة طلبة، رمزي صالح، وهاني سعيد، ورامي عادل.