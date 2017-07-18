«البدري كبيرا».. عظماء نجحوا في قيادة الأهلي لدوري «اللاهزيمة»

التحرير

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قاد حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، أمس الإثنين، الشياطين الحمر، لتحقيق لقب الدوري الـ39، دون أي هزيمة، لينضم لقائمة المدربين الكبار، في القلعة الحمراء.

وتمكن الأهلي، تحت قيادة البدري، من إنهاء هذا الموسم (2016-2017)، بـ(34 مباراة فاز في 25 وتعادل في 9)، دون هزيمة للمرة السادسة في تاريخه، بعد أن حقّق نفس الإنجاز 5 مرات مواسم (975-1976)، (1978-1979)، (1985-1986)، (1998-1999)، (2004-2005).

وبهذا الإنجاز التاريخي، عادل البدري، أرقام مدربين كبار نجحوا في تحقيق لقب الدوري مع الأهلي، دون تلقي أي هزيمة، يرصدها «التحرير» كالتالي.

- أول دوري للأهلي دون هزيمة

تحت قيادة المدرب المجري ناندور هيديكوتي، موسم «1975-1976» أحرز الأهلي لقب الدوري لأول مرة دون تلقي أي هزيمة، حيث خاض الفريق الأحمر 21 مباراة، فاز في 17، وتعادل في 4.

وأُقيمت البطولة آنذاك بنظام المجموعتين ولعب الأهلي ضمن المجموع الأولى التي ضمت الإسماعيلي والمصري والمنصورة وطنطا وكفر الشيخ والمنيا ومصنع 36 والطيران والاتحاد والشرقية والشرطة.

- موسم 1978-1979:

كرر هيديكوتي، إنجازه مرة ثانية، ليقود الأهلي لتحقيق الدوري دون أي هزيمة، حيث خاض الفريق الأحمر 22 مباراة، حقق الفوز في 14، وتعادل في 8 مباريات.

- موسم 1985-1986:

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كان محمود الجوهري، أول مدرب مصري يحقق لقب الدوري الممتاز، دون هزيمة، حيث خاض الفريق الأحمر 22 مباراة، فاز في 13، وتعادل في 9.

- موسم 1998-1999:

قاد الألماني راينر تسوبيل، النادي الأهلي، لتحقيق لقب الدوري الممتاز دون هزيمة، حيث خاض الفريق 26 مباراة، حقق الفوز في 21، وتعادل في 5 مباريات.

- موسم 2004-2005:

دخل البرتغالي مانويل جوزيه، قائمة عظماء النادي الأهلي، عندما قاد الشياطين الحمر، لتحقيق لقب الدوري دون هزيمة، حيث خاض الفريق 26 مباراة، حقق الفوز في 24، و تعادل في مباراتين.

موسم 2005-2006:

كرر مانويل جوزيه، إنجازه مرة ثانية، بتحقيق لقب الدوري الممتاز دون هزيمة للعام الثاني على التوالي، حيث خاض الفريق الأحمر 26 مباراة، حقق الفوز في 23، وتعادل في 3 مباريات.