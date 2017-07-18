روسيا قد تمد الجزائر ومصر بمقاتلات ومروحيات

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلنت هيئة التعاون العسكري والتقني الفيدرالي الروسي، أن روسيا تخطط لبحث مسألة توريدات المعدات الجوية إلى الجزائر والمروحيات لمصر خلال أعمال معرض "ماكس 2017" الدولي للطيران والفضاء.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، عن دميتري شوجاييف، مدير هيئة التعاون العسكري والتقني الفيدرالي الروسي، قوله إن "الهيئة تخطط لإجراء مباحثات مع الشركاء المصريين بشأن توريد طائرات مروحية مخصصة لحاملة المروحيات (ميسترال) في مصر".

وأضاف شوجاييف أن من المخطط إجراء مباحثات مع الشركاء الجزائريين، والأتراك حول مسألة توريد الطائرات، ومنظومات الدفاع الجوي إلى الجزائر، وتركيا.

شاهد أيضا

يذكر أن المباحثات مع الجزائر في هذا الشأن تجري لأول مرة.

وتستضيف مدينة جوكوفسكي الروسية الواقعة بضواحي العاصمة موسكو معرض "ماكس 2017" الدولي للطيران والفضاء الذي افتتح اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى يوم 23 يوليو الحالي.