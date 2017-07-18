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فيديو│برلماني عن «الوراق»: «دورنا الاحتواء.. وعلى الحكومة التعامل بحزم»

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فيديو│برلماني عن «الوراق»: «دورنا الاحتواء.. وعلى الحكومة التعامل بحزم» فيديو│برلماني عن «الوراق»: «دورنا الاحتواء.. وعلى الحكومة التعامل بحزم»

التحرير

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قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن "دور البرلمان في أحداث الوراق، احتوائي في المقام الأول، ثم استقصائي لمعرفة التفاصيل، وما إذا كان الموضوع يستوجب المسائلة، ثم طرح الحلول".

وأضاف "السجيني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم"، المذاع على قناة "دريم"، أنه كان ضمن الوفد البرلماني لزيارة أهالي جزيرة الوراق، ومصابي الشرطة في تظاهرات الوراق التي وقعت منذ عدة أيام، موضحًا أن ما تم تداوله من أخبار عن محاصرة للجزيرة غير صحيح.

وتابع: "الحياة طبيعية في جزيرة الوراق وروحنا وركبنا المعدية ومشينا وسط أهلنا عادي"، مؤكدًا أن ملف التعدي على الأراضي من المواطنين تراكمي ووجود المشاكل به أمر طبيعي، وعلى الأجهزة المسئولة التعامل بحزم".

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واستكمل: "الأكثرية بجزيرة الوراق غير مخالفين، بمعنى أن معظم الأهالي وإن كانوا مخالفين فهم يقيموا بمنازلهم؛ ولذا يندرجوا تحت قائمة المعفيين من تطبيق قرارات الإزالة عليهم".

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