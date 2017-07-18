الأزهر: 700 طالب تقدموا بتظلمات حتى أمس

التحرير

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فتح قطاع المعاهد الأزهرية، باب الطعون على نتائج الثانوية الأزهرية، ابتداءً من أمس الإثنين الموافق 17 يوليو وحتى 16 أغسطس، وللطالب الحق فى تقديم الطعن على أي مادة بمعدل رسوم 100 جنيه عن كل مادة، شريطة أن لا تكون هذه المواد قد حصل على الدرجة النهائية بها أو سبق أن رسب فيها، كما لن يتم تقييد الطالب بعدد مواد للطعن عليها، وفقا لتصريحات رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية.

وأكد صالح عباس، رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، أن نسبة الإقبال على التظلمات ضعيفة، وذلك لارتفاع نسبة النجاح مقارنة بالعام الماضى، مؤكدا أن عدد من تقدم بتظلمات اليوم في الأول -أمس الإثنين- بلغ 700 طالب وطالبة، بينما شهد اليوم الأول في العام الماضى أكثر من ألفي طالب وطالبة.

وأوضح عباس لـ"التحرير"، أنه يمكن للطالب التقدم بالتظلمات إلى معامل حاسب آلي بالمعاهد، دون الحاجة إلى الذهاب للقاهرة، وذلك في محافظات: أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والبحر الأحمر والوادي الجديد وشمال وجنوب سيناء ومطروح، حيث يمكن للطلاب في هذه المحافظات النائية التقدم بالطعون ومراجعة أوراقهم في محافظاتهم دون الحاجة إلى المجيء إلى القاهرة".

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وأشار إلى أن الطالب يقوم بملء استمارة الطعون المتوافرة بالمناطق الأزهرية وعلى بوابة الأزهر، ثم تقديمها للمنطقة الأقرب إليه.

ولفت إلى أنه يجب على الطالب، عند تقديم استمارة الطعون، التوقيع على الاستمارة، وإلا فقد أصبح الطعن لاغيا ولا يعمل به، كما على الطالب أن يقوم بتسجيل رقم هاتفه فى الاستمارة لضمان إمكانية التواصل معه عند الضرورة.

وتابع: "إنه من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، يتسنى للطالب معرفة موعد الاطلاع على ورقة الإجابة ونتيجة الطعن، كما يحظر دخول أى شخص لمراجعة ورقة الإجابة إلا الطالب نفسه بدون مرافق، باستثناء الطالب الكفيف، وفى جميع الأحوال لا يحق للطالب الدخول بالهاتف المحمول".