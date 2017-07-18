فيديو│«تعليم البرلمان»: نتكفل بمصاريف الطالبة «مريم» لتشجيع الطلاب

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قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب: إن "اللجنة قررت التكفل بكل ما تحتاجه الطالبة مريم في دراستها الجامعية، ودعمها لمسيرتها العلمية بشكل كامل وشخصي ومباشر".

وأوضح "شيحة" خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم مراسلة فضائية "on live"، أنهم قرروا تكريم الأوائل بالمجلس غدًا، مؤكدًا أن هذا التكريم رسالة للطلاب المتفوقين.

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وتابع: "اختيار اليوم لتكريم الطالبة مريم فتح الباب بمفردها، لكونها قصة كفاح ونموذج للمثابرة والتفوق في ظروف صعبة، ورسالة للطلاب بإمكانية تفوقهم مهما بلغت الصعاب".