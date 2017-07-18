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فيديو..مواطنون عن انتشار القمامة بالشوارع: «العيب فينا مش في الحكومة»

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فيديو..مواطنون عن انتشار القمامة بالشوارع: «العيب فينا مش في الحكومة» فيديو..مواطنون عن انتشار القمامة بالشوارع: «العيب فينا مش في الحكومة»

التحرير

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أجرى برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "" تقريرًا عن آراء المواطنين حول "نظافة الشوارع " وإلقاء القمامة، حيث ألقى معظمهم اللوم على المواطن، مؤكدين أن تبذل جهدًا كبيرًا لحل مشاكل القمامة في .

وقال أحد المواطنين: "العربيات بتشيل الزبالة من الساعة 8 الصبح من الشوارع بس الناس بترمي تاني، العيب مش في انتشار القمامة، لكن العيب فينا أحنا".

وتابعت آخرى: "الحكومة مش غلطانة ومقصرتش، العيب مش فيها العيب فينا احنا، الحي هيفضل يشيل من ورانا لحد امتى؟".

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واستكمل آخر: "الناس اللي بتكنس الشوارع بتنضف الرصيف بس وتاخد الكرتون والعلب وتتاجر بيهم وتبيعهم، وتسيب الزبالة زي ما هي في الشوارع".

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التحرير

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