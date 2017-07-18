التنسيق: 65 ألف طالب سجلوا رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني حتى الآن

كتبت- داليا شبل:

قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف العام على التنسيق، إن 65 ألف طالب وطالبة من طلاب المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد، سجلوا رغباتهم حتى الآن، عبر معامل الكليات على مستوى الجمهورية.

وانطلقت المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، أمس الاثنين، بإجمالي 109 ألف و6 طلاب، ومن المقرر أن تستمر حتى مساء الجمعة القادم.

ومن المقرر أن يسجل، طلاب الشريحة الثانية رغباتهم اليوم الثلاثاء، ممن حصلوا على مجموع 399 درجة لأقل من403 درجات، للشعبة "علمي علوم"، والطلاب الحاصلون على مجموع 389.5 درجة لأقل من 396.5 درجة بالنسبة لشعبة "علمي رياضة"، والطلاب الحاصلون على مجموع 359 درجة لأقل من 373 درجة، بالنسبة للشعبة الأدبية لتسجيل الرغبات الخاصة بهم.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت أن الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى، لشعبة علمي علوم، 390 درجة بواقع 95.1 %، أما الشعبة الهندسية، فجاءت 374 درجة بواقع 91.2%. أما الحد الأدنى للشعبة الأدبية، 326 درجة بواقع 79.5%.