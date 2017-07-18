غدًا .. وزير الخارجية يتوجه إلي بغداد

القاهرة - (مصراوي):

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه إلى العاصمة العراقية بغداد غدا الأربعاء، في زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وذكر المتحدث باسم الخارجية، أنه من المقرر أن يلتقي الوزير شكري خلال الزيارة بكل من رئيس جمهورية العراق فؤاد معصوم، والسيد إياد علاوي نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري، ورئيس مجلس النواب د. سليم الجبوري، بالإضافة إلى عدد من القيادات والرموز السياسية العراقية.

وأشار أبو زيد، إلى أن هذه الزيارة تأتي في توقيت هام تواجه فيه الأمة العربية العديد من التحديات التي تتطلب توحيد الصف العربي لمواجهتها بعد أن باتت تمثل خطرا محدقا على الأمن القومي العربي وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب والتطرف. وفى هذا الإطار، أوضح المتحدث باسم الخارجية ان الزيارة سوف تشهد انعقاد جلسة الحوار الاستراتيجي بين البلدين على مستوى وزيري الخارجية، كما سيقدم خلالها وزير الخارجية التهنئة الي الحكومة العراقية بمناسبة تحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، والتأكيد على دعم مصر للعراق الشقيق في حربه ضد الإرهاب، وعلى استعدادها للمساهمة في جهود إعادة إعمار العراق.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكري سوف يبحث خلال لقاءاته مع المسئولين العراقيين سبل دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في شتى المجالات، بما يتناسب مع حجم وطبيعة العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وفي هذا السياق، أشار إلى أنه من المقرر أن يتم خلال الزيارة الاتفاق على تفعيل اللجنة المصرية/ العراقية العليا المشتركة برئاسة رئيسي مجلسي وزراء البلدين، وعقد أولى اجتماعاتها في العاصمة العراقية بغداد قريبا.

وفى نهاية تصريحاته، أشار المتحدث باسم الخارجية الى زيارة الوزير شكري الى بغداد سوف تتيح الفرصة للجانبين المصري والعراقي للتشاور حول أبرز مستجدات الأوضاع فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك والموضوعات المتعلقة بحماية وصون الامن القومي العربي.