سائق توك توك يطعن شخصًا لعلاقة آثمة بينه وزوجته بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

تمكن ضباط مباحث مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، من ضبط سائق توك توك بعد طعنه أحد الأشخاص بقرية سنفا، لارتباطه بعلاقة عاطفية بزوجته.

كان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مستشفى ميت غمر المركزي بوصول "خالد.أ.م"، جثة هامدة ومصاب بعدة طعنات نافذة بالبطن من الجهة اليمنى.

انتقل ضباط مباحث مركز ميت غمر إلى مكان الواقعة، وبسؤال "السيد.س.ع"، أكد قيام المدعو "سعد.ع.م"، 28 سنة، سائق توك توك، ومقيم بقرية سنفا، بطعن القتيل وفر هاربًا.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد الحسيني، رئيس مباحث مركز ميت غمر، من ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته علل قتله المجني عليه لاكتشافه وجود علاقة عاطفية بينه وزوجته.

حُرر المحضر رقم 38 أحوال مركز ميت غمر، وعرض المتهم على النيابة التي باشرت التحقيقات.