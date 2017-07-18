أخبار عاجلة

كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

سائق توك توك يطعن شخصًا لعلاقة آثمة بينه وزوجته بالدقهلية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

سائق توك توك يطعن شخصًا لعلاقة آثمة بينه وزوجته بالدقهلية

02:54 م الثلاثاء 18 يوليه 2017

سائق توك توك يطعن شخصًا لعلاقة آثمة بينه وزوجته بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

تمكن ضباط مباحث مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، من ضبط سائق توك توك بعد طعنه أحد الأشخاص بقرية سنفا، لارتباطه بعلاقة عاطفية بزوجته.

كان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مستشفى ميت غمر المركزي بوصول "خالد.أ.م"، جثة هامدة ومصاب بعدة طعنات نافذة بالبطن من الجهة اليمنى.

انتقل ضباط مباحث مركز ميت غمر إلى مكان الواقعة، وبسؤال "السيد.س.ع"، أكد قيام المدعو "سعد.ع.م"، 28 سنة، سائق توك توك، ومقيم بقرية سنفا، بطعن القتيل وفر هاربًا.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد الحسيني، رئيس مباحث مركز ميت غمر، من ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته علل قتله المجني عليه لاكتشافه وجود علاقة عاطفية بينه وزوجته.

حُرر المحضر رقم 38 أحوال مركز ميت غمر، وعرض المتهم على النيابة التي باشرت التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • فلاح ينتحر في الدقهلية هربًا من اضطهاد والديه

    أخبار

  • ابتهاجا بحفل عرس.. عامل يصيب نفسه بطلق ناري في الدقهلية

    أخبار

  • والد "نيرة" طالبة الدقهلية: الإهمال الطبي قتلها.. و"الصحة" تنفي (

    أخبار

  • الدقهلية تستعد لمواجهة حرق قش الأرز بالـ"GPS"

    أخبار

إعلان

5f4b317d6b.jpg
ee5e5cfee2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)