بالصور.. تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

كرم الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، أوائل الشهادة الثانوية العامة، والأزهرية و الدبلومات الفنية، من أبناء المحافظة، لعام 2017، بحضور الدكتور عبدالله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، ووكيل مديرية التربية والتعليم، ومديري عام التعليم العام والفني ومديري مدارس الطلبة الأوائل وعدد من أولياء الأمور.

بدأ الحفل بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن من الجيش والشرطة.

وقدم الدكتور عبدالله عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، التهنئة للطلبة المتفوقين ولأسرهم، موجهًا الشكر لهم على ما قدموه في إخراج هذا الجيل الذي يبني مصر على علم ووعي.

وأكد الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، أن تكريم الشهداء يأتي في منزلة متقدمة ويجب أن يسبق أي تكريم، كما أن تكريم أوائل الشهادات لكونهم أمل مصر، وشعاع النور الذي نأمل فيه، مشيرًا إلى أنه فخور بأبنائه الطلاب المتفوقين وأولياء أمورهم، مقدمًا لهم الشكر والتقدير على ما بذلوه في سبيل توفير كافة سبل الدعم لأبنائهم.

وسلم المحافظ المتفوقين من أبناء المنوفية شهادات تقدير ومكافآت مالية، وكرم الثلاثة الأوائل من أبناء المحافظة بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وهم: "محمود رضا السيد"، الثاني مكرر علمي رياضة، والطالب "محمد إبراهيم حامد موسى" السابع مكرر علمي علوم، والطالبة "إيمان عبدالله عبدالخالق"، التاسع مكرر أدبي، والطالبة "سلوى عنتر عبدالحميد"، الأولى على إدارة شبين الكوم التعليمية" لتفوقها في ظل ظروفها الأسرية الصعبة.

وكرم أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية وهم الطالب "حسين سامي طه محمد"، والطالبة "آية فوزي حسن المراكبي"، والطالب "عزت عبدالله عثمان"، والطالب "طارق محمد دياب أبو خشيم".

وأوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية وهم: الطالب أحمد إيهاب رمضان الأول، والطالب أحمد فوزي محمد باشا الأول مكرر، والطالبة ماري مجدي سعد الأول، والطالبة مادونا أسامة فؤاد لبيب الثاني، والطالبة أسماء محمد عبدالمنجي الثاني، والطالب محمد أحمد مصطفى الثالث، والطالبة شيماء مجدي عبدالمنعم السادس.