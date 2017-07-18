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ضبط عاطل ارتدى "النقاب" للثأر من متهمين بقتل أخيه في بني سويف

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مصراوي Masrawy

ضبط عاطل ارتدى "النقاب" للثأر من متهمين بقتل أخيه في بني سويف

02:29 م الثلاثاء 18 يوليه 2017

مديرية أمن بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

ألقت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، اليوم الثلاثاء، القبض على عاطل، تنكر في زي منتقبة بموقف محي الدين بمدينة بني سويف، وبحيازته سلاح آلي، للثأر من متهمين بقتل شقيقه أثناء عرضهم على النيابة.

وتلقى اللواء عادل التونسي، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، إخطارًا من اللواء خلف حسين مدير مباحث المديرية، يفيد بالقبض على " عيد. م. ع" عاطل، ومقيم قرية سنور، أثناء تنكره في زي سيدة منتقبة، بموقف محي الدين ببني سويف وبحيازته سلاح آلي.

وتبين من التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء خالد عبدالسلام، رئيس مباحث المديرية، أن المتهم تنكر في زي سيدة منتقبة، محاولًا تضليل قوات الشرطة، بعد قدومه من قريته سنور بمركز بني سويف، ونزوله في موقف محي الدين، إلا أن هيئته وقوة بنيانه دفعت رجال المباحث السرية للاشتباه فيه، وبفحصه تبين أنه رجل، وبحيازته سلاح آلي.

وكشفت التحريات، عن محاولة المتهم الثأر من متهمين بقتل شقيقه، خلال مشاجرة بينهم الأسبوع الماضي بقرية سنور بمركز بني سويف، وعرضهم على النيابة اليوم بمجمع محاكم بني سويف.

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