216 ألف فدان إجمالي مساحة القطن المنزرعة هذا العام

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إجمالي المساحات المزروعة بمحصول القطن بلغت 216 ألفًا و800 فدان بمختلف المحافظات.

وأكد الشناوي، أنه سيتم في نهاية الموسم الحالي الوصول إلى المساحة المستهدفة وهي 260 ألف فدان في محاولة لإعادة القطن إلى عرشه السابق من خلال الحملات الإرشادية وتوعية الفلاحين بأهمية المحصول والإقبال عليه لتحقيق عائد مالي جيد.

وأشار رئيس قطاع الارشاد، إلى أن خطة تطوير محصول القمح تأتي وفقا لقرارات الوزير الدكتور عبدالمنعم البنا بتكليف وكلاء الوزارة بالنزول إلى الحقول الزراعية والتعرف على مشكلات الفلاحين وحلها، ومنع نقل القطن بين المحافظات، وتغليظ العقوبة لمنع خلط أصناف القطن المصري مع الأقطان الأخرى بهدف تحقيق أعلى ربح للمزارع وتقليل تكلفة الإنتاج.

وأوضح الشناوي، أن الخطة الحالية لتطوير المحصول الاستراتيجي تستهدف مواجهة عوامل ضعف الإنتاجية وتوفير الأسمدة والتقاوي من خلال الجمعيات الزراعية، وتشكيل لجان تتولى توزيعها للحد من السوق السوداء.