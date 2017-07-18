بالصور.. الآثار تنقل 5 آلاف قطعة أثرية من الجامعة الأمريكية إلى متحف الحضارة

كتبت- نسمة فرج:

شكل قطاع المتاحف بوزارة الآثار، لجنة أثرية علمية بالتعاون مع المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط لاختيار القطع الأثرية الصالحة للعرض المتحفي من ضمن مجموعة القطع التي تسلمتها الوزارة الشهر الماضي من الجامعة الأمريكية بالقاهرة التي كانت في حيازتها منذ ستينات القرن الماضي، وبلغ عددها 5 آلاف قطعة أثرية.

وأوضحت إلهام صلاح، رئييس قطاع المتاحف، أن هذه القطع قد تم نقلها إلى المتحف القومي للحضارة المصرية لإجراء أعمال الدراسة والترميم اللازمة لها، وتبين أن أغلبها تفيد دارسي وباحثي الآثار المصرية حيث أنها تعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة بدءًا من العصر اليوناني الروماني وحتى للعصر الإسلامي.

وأضافت أن جميع القطع سيتم إيداعها بمخازن المتحف طبقا لمادة صنعها وهي الطريقة المتبعة لحفظ القطع الأثرية بالمتحف وليس طبقا لفتراتها التاريخية.

ووصفت صلاح، عملية التسليم بأنها مبادرة طيبة قامت بها الجامعة الأمريكية، مما يشجع كل حائز آثار أن يحزو حزوها ويسلم ما لديه من قطع أثرية.

يذكر أن هذه القطع في حيازة الجامعة الأمريكية منذ اكتشافها على يد العالمين الأمريكيين جورج سكنلون وكارما بيفين أثناء أعمال الحفائر التي قاما بها في منطقة أسطبل عنتر بالفسطاط عام 1964، وهي تتنوع ما بين تماثيل أوشابتي وأواني فخارية وأقنعة خشبية من العصر اليوناني الروماني وبعض شواهد قبور من العصر القبطي ومسارج ذات بريق معدني من العصر الاسلامي، وقد رأت الجامعة تسليمها إلى وزارة الآثار إيمانا منها بضرورة عودة هذة الآثار إلى بلدها الأم وعرضها بالمتاحف المتخصصة باعتبارها ملكا لمصر خاصة وللعالم عامة وليس فرد أو مؤسسة بعينها.