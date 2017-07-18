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معلول يقضي إجازته في تونس

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معلول يقضي إجازته في تونس معلول يقضي إجازته في تونس

التحرير

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سافر علي معلول، الظهير الأيسر للأهلى، إلى تونس فجر اليوم الثلاثاء، بعد الإجازة التي حصل عليها من قبل حسام البدري، المدير الفني، الذي منحه راحة سلبية لمدة أسبوع.

ويقضى معلول الإجازة مع أسرته في تونس، قبل أن يعود وينتظم في تدريبات الفريق استعدادًا للمرحلة المقبلة في بطولة إفريقيا وكأس .

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يذكر أن الأهلي اختتم مسابقة الدوري بالفوز على ، بهدفين دون رد، في القمة 114، التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية مساء الإثنين، ليعلن الفريق الفوز ببطولة الدوري الـ39 فى تاريخه دون خسارة.

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التحرير

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