أخبار عاجلة

كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

أحمد أيوب: من الوارد ضم مدافع جديد لتعويض رحيل حجازي

Google+ Print
أحمد أيوب: من الوارد ضم مدافع جديد لتعويض رحيل حجازي أحمد أيوب: من الوارد ضم مدافع جديد لتعويض رحيل حجازي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال أحمد أيوب، المدرب العام لفريق الكرة بالأهلي، إنه من الوارد في حسابات الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، ضم مدافع جديد لتعويض رحيل أحمد حجازي، الذي بدأ رحلة احتراف مع فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

وأوضح أيوب في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «هناك ثقة كاملة في الثلاثي الدولي الحالي سعد سمير ومحمد نجيب ورامي ربيعة، لكن زيادة في الاطمئنان وتحسبًا لأي ظروف مثل الإصابات مثلما حدث بالأمس في مباراة فأنه من المحتمل أن يكون هناك مدافع جديد».

شاهد أيضا

وعن قيد مدافع جديد محتمل للأهلي إفريقيًا، قبل مواجهة الترجي مع وليد أزارو، وأحمد الشيخ، الأقرب للدخول في القائمة الإفريقبة ، رد أيوب أن هذا الأمر سابق لأوانه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة