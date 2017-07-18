أحمد أيوب: من الوارد ضم مدافع جديد لتعويض رحيل حجازي

التحرير

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قال أحمد أيوب، المدرب العام لفريق الكرة بالأهلي، إنه من الوارد في حسابات الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، ضم مدافع جديد لتعويض رحيل أحمد حجازي، الذي بدأ رحلة احتراف مع فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

وأوضح أيوب في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «هناك ثقة كاملة في الثلاثي الدولي الحالي سعد سمير ومحمد نجيب ورامي ربيعة، لكن زيادة في الاطمئنان وتحسبًا لأي ظروف مثل الإصابات مثلما حدث بالأمس في مباراة الزمالك فأنه من المحتمل أن يكون هناك مدافع جديد».

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وعن قيد مدافع جديد محتمل للأهلي إفريقيًا، قبل مواجهة الترجي مع وليد أزارو، وأحمد الشيخ، الأقرب للدخول في القائمة الإفريقبة ، رد أيوب أن هذا الأمر سابق لأوانه.