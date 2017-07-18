اتحاد الكرة يفتح القيد استثنائيا للأهلي

التحرير

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كشف مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف العام على لجنة شئون اللاعبين، عن فتح الجبلاية قيدا استثنائيا للنادي الأهلي بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا قبل بقية الأندية الأخرى.

وقال صاحب هدف مصر في كأس العالم 90، في تصريحات خاصة لـ«التحرير» إنه سيتم فتح قيد استثنائي للأهلي من أجل ضم صفقاته الجديدة قبل إغلاق باب القيد الإفريقي 5 أغسطس.

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وأوضح: «لكن هذا القيد سيكون مشروطا، حيث لن يكون مسموحًا للأهلي الدفع بهؤلاء اللاعبين الجدد في مباريات كأس مصر تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص».