أخبار عاجلة

كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

اتحاد الكرة يفتح القيد استثنائيا للأهلي

Google+ Print
اتحاد الكرة يفتح القيد استثنائيا للأهلي اتحاد الكرة يفتح القيد استثنائيا للأهلي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف العام على لجنة شئون اللاعبين، عن فتح الجبلاية قيدا استثنائيا للنادي الأهلي بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا قبل بقية الأندية الأخرى.

وقال صاحب هدف في كأس العالم 90، في تصريحات خاصة لـ«التحرير» إنه سيتم فتح قيد استثنائي للأهلي من أجل ضم صفقاته الجديدة قبل إغلاق باب القيد الإفريقي 5 أغسطس.

شاهد أيضا

وأوضح: «لكن هذا القيد سيكون مشروطا، حيث لن يكون مسموحًا للأهلي الدفع بهؤلاء اللاعبين الجدد في مباريات كأس مصر تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية