5 أرقام من وحي «القمة 114»

التحرير

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حسم النادي الأهلي، القمة 114 لصالحه، بعد تغلبه على الزمالك، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين، أمس الإثنين، على ملعب «برج العرب» لحساب الجولة الـ34، والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

وأحرز وليد سليمان، هدف المارد الأحمر الأول، في الدقيقة 41 بعد تمريرة رأسية رائعة من النيجيري جونيور أجاي، وفي الشوط الثاني تمكن «أجاي» من تسجيل هدف رائع في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، بتمريرة سحرية من البديل عبد الله السعيد، ليرفع الأهلي رصيده إلى 84 نقطة في المركز الأول، وينجح في إنهاء موسمه دون هزيمة.

وفيما يلي يستعرض «التحرير» أرقاما من وحي القمة 114:

الفوز ذهابا وإيابا

كرر الأهلي فوزه على الزمالك بلقاء الدوري الأول (2-0)، ليحقق الفوز ذهابًا وإيابًا بالدوري على الفريق الأبيض لأول مرة منذ موسم (2007-2008)، حيث فاز الأهلي حينها في لقاء الدور الأول بهدف محمد أبو تريكة، وبالدور الثاني بثنائية عماد متعب، وأحمد فتحي.

ورغم التفوق الأحمر في لقاءات القمة، فإنه لم يستطع تحقيق الفوز ذهابًا وإيابًا على مدى 9 أعوام متتالية، ففي موسم (2008-2009)، فاز بهدف نظيف سجله الأنجولي فلافيو، ثم تعادلا دون أهداف بالدور الثاني، وفي موسم (2009-2010) تعادل الفريقان ذهابًا وإيابًا دون أهداف، وثلاثة أهداف لكل منهما، وفي (2010 -2011) تعادل الفريقان دون أهداف، ثم فاز إيابًا (2-1).

كما في موسم (2013- 2014) فاز الأهلي في لقاء الدورة الرباعية بهدف من نيران صديقة، سجله أحمد توفيق، وفي موسم (2014- 2015) تعادل الفريقان بهدف لكل منهما، ثم فاز الأهلي بثنائية نظيفة، وبالموسم الماضي فاز الأهلي بثنائية، ثم تعادل بدون أهداف بالدور الثاني، وبالموسم الحالي فاز بالدور الأول بهدفين نظيفين.

الدوري دون هزيمة

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تمكن الأهلي من إنهاء الدوري (34 مباراة فاز في 25 وتعادل في 9) دون هزيمة للمرة السادسة في تاريخه، بعد أن حقّق نفس الإنجاز 5 مرات مواسم "1975-1976"، "1978-1979"، "1985-1986"، "1998-1999"، "2004-2005"، ومنذ 12 عامًا، لم يستطع الأهلي تكرار هذا الإنجاز الذي حققه مع البرتغالي مانويل جوزيه.

البدري في قائمة الكبار

انضم حسام البدري إلى قائمة الكبار بعد أن حسم البطولة دون هزيمة، وإدراج اسمه ضمن المدربين الذين حسموا اللقب بدون خسارة، وعلى رأسهم جوزيه، وراينر تسوبيل، والراحل محمود الجوهري، والمجري هيديكوتي.

الأهلي لا يعرف الهزيمة في الديربي

حقق الأهلي رقمًا آخر بالفوز ذهابًا وإيابًا على الزمالك، لأول مرة منذ موسم 2007 - 2008، بخلاف أنه تجنب الهزيمة أمام الزمالك في الدوري منذ مايو 2007، منذ هزيمته يوم 21 مايو 2007، قبل 10 أعوام وشهرين تقريبًا.

إكرامي ورقم قياسي

لم يحافظ أي حارس على نظافة شباكه هذا الموسم في الدوري الممتاز أو بموسم واحد بالمسابقة في التاريخ أكثر من شريف إكرامي: 23 مرة، بجانب أن الأهلي حافظ على نظافة شباكه في آخر 6 مباريات بالدوري أمام الزمالك.