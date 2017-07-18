"شكري" يؤكد مساندة مصر لكافة الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية الأزمة اليمنية

القاهرة - (مصراوي):

التقى سامح شكري وزير الخارجية، مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وذلك في إطار زيارته الحالية للقاهرة، حيث تم بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحة اليمنية، والجهود المبذولة للتوصل إلى حل للأزمة الراهنة.

وأشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن المبعوث الأممي ثمن في بداية اللقاء الدور المصري الداعم لاستقرار اليمن وسلامته على الصعيدين الإقليمي والدولي، مستعرضا في هذا الصدد بشكل مفصل الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية في اليمن.

كما قام بإطلاع الوزير شكري على نتائج جولاته واتصالاته فيما يتعلق بمبادرته بشأن الوضع في ميناء الحديدة اليمني بشقيها العسكري والاقتصادي، مشيرا إلى أن معالجة الوضع في الحديدة يشكل خطوة هامة على طريق التوصل إلى وقف لإطلاق النار ومن ثم عقد مفاوضات مباشرة بين الأطراف اليمنية، بما يسهم في التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية.

ومن جانبه، أكد الوزير شكري على أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع المتسارعة في اليمن، مشيدًا في ذات السياق بالدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة وبجهود المبعوث الأممي سواء فيما يتعلق بحلحلة المسار السياسي أو العمل على تحسين الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في اليمن والتي باتت تتطلب تكاتفا دوليا لوقف معاناة الشعب اليمني، مؤكدًا في هذا الصدد على مساندة مصر لمبادرة المبعوث الأممي في إطار حرصها على دعم المبادرات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني الشقيق.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري جدد خلال اللقاء التأكيد على موقف مصر الداعم والمساند لكافة الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية وإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن على أساس مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.