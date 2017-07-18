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جامعة «فاروس» تُقدم منحة دراسية مجانية للأولى على الثانوية العامة

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جامعة «فاروس» تُقدم منحة دراسية مجانية للأولى على الثانوية العامة جامعة «فاروس» تُقدم منحة دراسية مجانية للأولى على الثانوية العامة

التحرير

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أعلنت جامعة فاروس بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن تقديم منحة شاملة التكاليف الدراسية والإقامة للطالبة "مريم فتح الباب" الحاصلة على المركز الأول بقطاع شرق القاهرة في نتيجة الثانوية العامة لعام 2017.

وقال علاء رجب نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة: "نعلن عن تقديم هذه المنحة للطالبة دعمًا لها ولتشجيع نماذج آخرى من الطلاب على التفوق الدراسي.. الطالبة قدمت نموذجًا مشرفًا للطالب المتفوق الحافظ لجميل أسرته ورفع قدرها عاليًا".

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وأشار رجب، إلى أنه في حال موافقة الطالبة على المنحة ستتكفل الجامعة بكافة المتطلبات اللازمة لتغطية دراستها وإقامتها في الإسكندرية، حتى الانتهاء من سنوات الدراسة، مشددًا على أن دعم مثل هذه النماذج ضرورة واجبة.

من جانبه أكد الدكتور محمود محي الدين رئيس جامعة فاروس، على أن الجامعة تفخر بتقديم مثل هذه المنحة للطالبة المتفوقة قائلاً: "فخر لأي جامعة في أن تنتمي لها طالبة مثل مريم فتح الباب".

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التحرير

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