مصدر: تعيين خدمات شرطية لتأمين حدود القليوبية مع «الوراق»

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كشف مصدر أمنى بالقليوبية، عن تعيين خدمات أمنية لتأمين حدود المحافظة مع جزيرة الوراق تحسبًا لأية تداعيات أو طوارئ، ولإحكام السيطرة الأمنية ومنع تسلل أى عناصر خارجة على القانون إلى المحافظة.

وقال المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- في تصريحات خاصة، إن الخدمات ستكون بالأماكن المتاخمة للجزيرة على نهر النيل وخاصة بنطاق القناطر الخيرية وشبرا الخيمة، بهدف متابعة الموقف أولًا بأول.

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كانت جزيرة الوراق، قد شهدت أول من أمس اشتباكات بين الشرطة وبعض الأهالى خلال تنفيذ حملة إزالة مكبرة للمنازل المخالفة التي تم بناؤها على حرم نهر النيل دون تصريح، ما أسفر عن وقوع قتيل ونحو 38 مصابًا من المحتجين ورجال الشرطة.

واستقبل مستشفى النيل للتأمين الصحى -المؤسسة- بشبرا، ثلاث حالات، منها شاب لقي مصرعه، كما اقتحم عدد من أفراد الجزيرة وذويهم المستشفى واصطحبوا الجثة بالقوة لدفنها بمقابر دمنهور شبرا.