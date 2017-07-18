أخبار عاجلة

كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

مصدر: تعيين خدمات شرطية لتأمين حدود القليوبية مع «الوراق»

Google+ Print
مصدر: تعيين خدمات شرطية لتأمين حدود القليوبية مع «الوراق» مصدر: تعيين خدمات شرطية لتأمين حدود القليوبية مع «الوراق»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف مصدر أمنى بالقليوبية، عن تعيين خدمات أمنية لتأمين حدود المحافظة مع جزيرة الوراق تحسبًا لأية تداعيات أو طوارئ، ولإحكام السيطرة الأمنية ومنع تسلل أى عناصر خارجة على القانون إلى المحافظة.

وقال المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- في تصريحات خاصة، إن الخدمات ستكون بالأماكن المتاخمة للجزيرة على نهر النيل وخاصة بنطاق القناطر الخيرية وشبرا الخيمة، بهدف متابعة الموقف أولًا بأول.

شاهد أيضا

كانت جزيرة الوراق، قد شهدت أول من أمس اشتباكات بين الشرطة وبعض الأهالى خلال تنفيذ حملة إزالة مكبرة للمنازل المخالفة التي تم بناؤها على حرم نهر النيل دون تصريح، ما أسفر عن وقوع قتيل ونحو 38 مصابًا من المحتجين ورجال الشرطة.

واستقبل مستشفى النيل للتأمين الصحى -المؤسسة- بشبرا، ثلاث حالات، منها شاب لقي مصرعه، كما اقتحم عدد من أفراد الجزيرة وذويهم المستشفى واصطحبوا الجثة بالقوة لدفنها بمقابر دمنهور شبرا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)