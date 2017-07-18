الغردقة| السياحة تعزي ألمانيا وتترقب ردود الفعل.. وكندا أول المحذرين

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حالة من الترقب سادت أروقة وزارة السياحة منذ الصباح الباكر، حيث كانت هيئة تنشيط السياحة كلفت مكاتبها الخارجية والملحقين السياحيين في السفارات المصرية، بمتابعة ردود أفعال منظمي الرحلات خاصة في أوروبا على حادث الطعن الذي شهدته مدينة الغردقة قبل 4 أيام، وأعلن هشام الدميري رئيس الهيئة أن أيام الجمعة والسبت والأحد هي إجازات أغلب كبار منظمي الرحلات في أوروبا، مشيرًا إلى أن ردود الأفعال سوف تظهر اليوم الإثنين.

من جانبه، تلقى يحيى راشد وزير السياحة، تعليمات بتفقد مصابات الحادث الأربع، والذين يتلقون العلاج بمعهد ناصر التعليمي بكورنيش النيل، وبالفعل رافق الوزير، الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، والنائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، وقاموا بزيارة للسائحات الأربع اللاتي أصبن في الحادث، وقال راشد، إن وزير الصحة يتابع الحالات عن قرب، وإنه على اتصال دائم بمدير معهد ناصر والطاقم الطبي المسئول عن الحالات، وهناك تنسيق مستمر بين وزارتي السياحة والصحة، مشيرًا إلى أن المصابات الأربع يتماثلن للشفاء.

وعرض وزير السياحة على المصابات استضافتهن في أحد فنادق القاهرة بعد خروجهن من المستشفى لاستكمال إجازتهم في مصر، فيما أشادت السائحات وأسرهن بالعناية الفائقة والرعاية الطبية التي حظين بها بعد الحادث الذي تعرضن له، وأعربوا عن تقديرهم العميق بهذه الزيارة.

بعدها قام وزير السياحة، يرافقه النائب محمد العرابي عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، والنائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، بتقديم واجب العزاء في الضحيتين الألمانيتين اللتين لقيتا مصرعهما جراء حادث الاعتداء الذي وقع بمدينة الغردقة الجمعة الماضية، وذلك في مقر السفارة الألمانية بالقاهرة، وقدم الوزير والوفد المرافق له خالص التعازي للحكومة والبرلمان والشعب الألماني في وفاة السيدتين الألمانيتين اللتين كانتا تقيمان في الغردقة.

كان في استقبال الوفد، زونكي سيمون الوزير المفاوض ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية، وذلك لغياب السفير الألماني في إجازة خارج البلاد، وأكد الطرفان على أهمية توطيد العلاقات والعمل المشترك بين البلدين في كافة المجالات، فيما أعرب الجانب الألماني عن تقديره العميق للزيارة التي قام بها الوفد المصري للسفارة، مؤكدًا أنه لا تغيير في إرشادات السفر للسائحين الألمان إلى مصر.

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قبل الحادث بساعات.. أعلنت وزارة السياحة إطلاق حملتها للترويج الإلكترونى للمقصد السياحى المصرى عبر موقع Trip Advisor الذى يُعد أشهر المواقع على مستوى العالم في مجال السياحة والسفر، وذلك في ٥ أسواق سياحية هي إنجلترا وإيطاليا وألمانيا والسويد والدانمارك، وذلك ضمن حملة ترويجية موسعة أطلقت في شهر يونيو الماضي وتستمر حتى ديسمبر المقبل، ولم تكن الوزارة تتوقع أن يقع الحادث عقب إطلاق الحملة بساعات قليلة.

من جانبه، قال هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن الحملة سيتم استكمالها في سبتمبر القادم بإضافة ٣ أسواق أخرى هي: "أوكرانيا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرًا إلى أن السوق الأمريكي يعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة من حيث حجم الإنفاق وطول مدة الإقامة، كما سجلت أعداد السائحين الوافدين منه للمقصد السياحي المصري زيادة بأكثر من ٢٠٪‏ خلال الـ٦ أشهر الأولى من ٢٠١٧ مقارنة بنفس الفترة من ٢٠١٦ -بحسب زعم رئيس الهيئة-.

وتابع رئيس الهيئة، بأن الحملة تستهدف تزويد المحتوى الدعائى الخاص بكافة المقاصد السياحية المصرية على الموقع، وكذلك منافسة مصر على جائزة Trip Advisor لتصبح من أفضل المقاصد السياحية على مستوى العالم، وكذلك تشجيع السائحين للدخول على صفحة مصر عبر الموقع الذي يزوره أكثر من 380 مليون شخص في الشهر من جميع أنحاء العالم، ما يتيح الفرصة لعرض المقصد المصري لأكبر عدد من مرتادي الموقع الإلكتروني.

حادث الغردقة كانت له أثار سلبية أعادت جهود هيئة تنشيط السياحة للوراء.. فقد سارعت دولًا عديدة باتخاذ مواقف سلبية تجاه مصر، على الرغم من أن حوادث الطعن الجماعية تقع بشكل دائم في أغلب عواصم أوروبا، حيث أصدرت الخارجية الكندية تحذيرًا لسائحيها، طالبت فيه بتجنب السفر غير الضروري إلى مصر، و"ممارسة درجة عالية من الحذر" عند السفر إلى الغردقة وشرم الشيخ، مستشهدة بمقتل سائحتين ألمانيتين على ساحل الغردقة.

قال بيان الخارجية: "الوضع الأمني ​​في مصر لا يمكن التنبؤ به، وهناك خطر كبير من وقوع هجمات يمكن أن تكون عشوائية وتحدث دون إنذار بما في ذلك في القاهرة "، مشيرة إلى أنه على الكنديين تجنب ما وصفته بالمنطقة المتضررة في الغردقة.