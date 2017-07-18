التفاصيل الكاملة لأكبر قرض في تاريخ وزارة الكهرباء

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محمد شاكر: قيمة القرض 37.4 مليار جنيه.. و«المالية» تتحمل 12% من فائدته

وقّع اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على قرض أكبر خطة لتطوير شبكتى النقل والتوزيع، بحضور ممثلي عدد من البنوك المصرية وعدد من قيادات القطاع، حيث أوضح الوزير أن تلك الخطة تأتى نتاجا للمساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية لتطوير قطاع الكهرباء ومساعدته في التغلب على التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء وتحويل العجز إلى فائض.

وأضاف أن تلك الخطة تأتى استكمالا للنجاح الذى حققه القطاع بإضافة 6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها حوالى 3632 ميجاوات كخطة عاجلة، بالإضافة إلى 3250 ميجاوات من خلال استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من محطات الخطة الخمسية، موضحا أن تلك الخطة يتم تنفيذها من خلال صفقة تمويلية كبرى، حيث نجحت خمسة بنوك مصرية في إبرامها تحت قيادة كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بصفتيهما وكيلا للتمويلات، ويساهم معهما كل من بنك قطر الوطنى الأهلى QNP والبنك العربى الإفريقى الدولى AAIB والبنك التجارى الدولى CIB.

وأشار شاكر إلى أنه قد تم توقيع عقد التمويل المشترك الخاص بتطوير الشبكة المصرية لنقل الكهرباء بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومجموعة من البنوك، ووكيلا عنها بنك مصر بقيمة تصل إلى حوالى 18 مليار جنيه مصري، وتتضمن خطة تطوير شبكة النقل على مدار عامين، تنفيذ محطات محولات وإجراء توسعات لبعض المحطات القائمة، بالإضافة إلى شراء محولات جديدة والخلايا اللازمة لها، وتنفيذ كابلات وخطوط لنقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية.

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هذا وقد تم توقيع عقد التمويل المشترك الخاص بتطوير شبكة التوزيع بين الشركة القابضة لكهرباء مصر ومجموعة البنوك، ووكيلا عنها البنك الأهلى المصرى بقيمة تصل إلى حوالى 19.4 مليار جنيه، وتتضمن الخطة -على مدار ثلاثة أعوام- إنشاء وتوسيع عدد من الموزعات والمحولات وكذلك خطوط وكابلات نقل الطاقة على الجهدين المتوسط والمنخفض، بالإضافة إلى تركيب العدادات الذكية والشبكات المرتبطة بها.

وأضاف وزير الكهرباء أن مدة التمويل للقرضين تصل إلى 15 عاما تبدأ من تاريخ التوقيع على اتفاقية التمويل بفترة سماح تصل إلى ثلاث سنوات، وفترة سداد 12 سنة، وسعر الفائدة يصل إلى حوالى 18.75% تتحمل وزارة المالية منها نسبة 12% سنويا على مدار عمر التمويل، مؤكدًا أن مشاركة البنوك فى تمويل مشروعات القطاع تعد تأكيدا على ثقتهم فى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته على أرض مصر.

وتأتى مثل تلك المشروعات فى إطار خطة قطاع الكهرباء لتوسعة وتدعيم أداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة، وترقى بجودة الخدمة المقدمة إلى المواصفات العالمية، مؤكدا استمرار القطاع فى تنفيذ مشروعاته للوفاء باحتياجات كل القطاعات من التغذية الكهربائية.