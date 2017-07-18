أخبار عاجلة

كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

برلماني: قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية يستهدف الإرهابيين فقط

Google+ Print
برلماني: قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية يستهدف الإرهابيين فقط برلماني: قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية يستهدف الإرهابيين فقط

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، إن القانون المقدم منه بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب، والخاص بالجريمة الإلكترونية، لن يمس الأمور الشخصية للمواطن السوي، ولكنه سيفُعل في مواجهة الأشخاص ذوي التوجه الإجرامي والإرهابي.

وأضاف رفعت، في تصريحات له اليوم، أن التطور التكنولوجي شيء جديد في ، خاصة أنه لا يوجد قانون لمكافحة الجريمة، وهذا ما دفعه لأن يُعد مثل هذا القانون، مؤكدا أنه في حالة عدم تقديم هذا القانون في البرلمان، فإن الأخير سوف يتقدم به.

وشدد على ضرورة  تحديد اختصاصات من سيقوم على هذا القانون، وسيطبقه، مضيفًا أن المحكمة الاقتصادية من حقها أن تنظر في الجريمة الإلكترونية، وكذلك مباحث الإنترنت، لافتًا إلى ضرورة أن يكون هناك وكيل للنائب العام متخصص في الجريمة الإلكترونية.

وتابع: «لا بد من استشارة كل الخبراء لمعرفة كيفية التطبيق، ومعرفة العقبات التي تواجه مباحث الإنترنت لكي تصل إلى الجاني بشكل يحترم القانون». 

شاهد أيضا

وقال: «أقنن أمر مراقبة الإنترنت من الأجهزة الأمنية المصرية لأشخاص بعينهم يكون بتصريح من النيابة، ولا بد من أن يوضع قانون يحدد ما هي الجريمة الإلكترونية، وأن تعمل السلطة المنفذة لهذا القانون بشكل مُنظم، بالإضافة إلى عدم نشر تلك الخصوصيات من قبل الجهات الأمنية، وإلا ستعرضها للمحاسبة لكونها تشهير».

وأكد أحمد رفعت، أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية سيحمي المواطن المصري، فضلاً عن حمايته للحريات العامة، والأمن القومي المصري، علاوة على عدم مساسه بالمواطنين العاديين، وأن الهدف الإرهابيون فقط، لافتًا إلى أن هناك تنسيقا مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، برئاسة النائب علاء عابد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية