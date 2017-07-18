برلماني: قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية يستهدف الإرهابيين فقط

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قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، إن القانون المقدم منه بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب، والخاص بالجريمة الإلكترونية، لن يمس الأمور الشخصية للمواطن السوي، ولكنه سيفُعل في مواجهة الأشخاص ذوي التوجه الإجرامي والإرهابي.

وأضاف رفعت، في تصريحات له اليوم، أن التطور التكنولوجي شيء جديد في مصر، خاصة أنه لا يوجد قانون لمكافحة الجريمة، وهذا ما دفعه لأن يُعد مثل هذا القانون، مؤكدا أنه في حالة عدم تقديم الحكومة هذا القانون في البرلمان، فإن الأخير سوف يتقدم به.

وشدد على ضرورة تحديد اختصاصات من سيقوم على هذا القانون، وسيطبقه، مضيفًا أن المحكمة الاقتصادية من حقها أن تنظر في الجريمة الإلكترونية، وكذلك مباحث الإنترنت، لافتًا إلى ضرورة أن يكون هناك وكيل للنائب العام متخصص في الجريمة الإلكترونية.

وتابع: «لا بد من استشارة كل الخبراء لمعرفة كيفية التطبيق، ومعرفة العقبات التي تواجه مباحث الإنترنت لكي تصل إلى الجاني بشكل يحترم القانون».

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وقال: «أقنن أمر مراقبة الإنترنت من الأجهزة الأمنية المصرية لأشخاص بعينهم يكون بتصريح من النيابة، ولا بد من أن يوضع قانون يحدد ما هي الجريمة الإلكترونية، وأن تعمل السلطة المنفذة لهذا القانون بشكل مُنظم، بالإضافة إلى عدم نشر تلك الخصوصيات من قبل الجهات الأمنية، وإلا ستعرضها للمحاسبة لكونها تشهير».

وأكد أحمد رفعت، أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية سيحمي المواطن المصري، فضلاً عن حمايته للحريات العامة، والأمن القومي المصري، علاوة على عدم مساسه بالمواطنين العاديين، وأن الهدف الإرهابيون فقط، لافتًا إلى أن هناك تنسيقا مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، برئاسة النائب علاء عابد.