تشكيل لجنة أثرية لاختيار القطع المستلمة من الجامعة الأمريكية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن قطاع المتاحف بوزارة الآثار، عن تشكيل لجنة أثرية علمية من القطاع بالتعاون مع المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، لاختيار القطع الأثرية الصالحة للعرض المتحفي من ضمن مجموعة القطع التي تسلمتها الوزارة الشهر الماضي من الجامعة الأمريكية بالقاهرة التي كانت في حيازتها منذ ستينيات القرن الماضي، وذلك في إطار خطة وزارة الآثار لعرض جميع القطع الأثرية الموجودة بالمخازن.

وأوضحت إلهام صلاح، رئيسة قطاع المتاحف بالوزارة، أن هذه القطع قد تم نقلها إلى المتحف القومي للحضارة المصرية لإجراء أعمال الدراسة والترميم اللازمة لها، وتبين أنها تعود إلى عصور مختلفة من الحضارة المصرية، بدءًا من العصر اليوناني الروماني وحتى العصر الإسلامي، وأن أغلب هذه القطع تفيد دارسي وباحثي الآثار، لافتة إلى أن جميع القطع سيتم إيداعها بمخازن المتحف، طبقًا لمادة صنعها، وهي الطريقة المتبعة لحفظ القطع الأثرية بالمتحف وليس طبقا لفتراتها التاريخية.

شاهد أيضا

يذكر أن هذه القطع كانت في حيازة الجامعة الأمريكية منذ اكتشافها على يد العالمين "جورج سكنلون، وكارما بيفين" أثناء أعمال الحفائر التي قاما بها في منطقة إسطبل عنتر بالفسطاط عام 1964، وتتنوع ما بين تماثيل أوشابتي وأوان فخارية وأقنعة خشبية من العصر اليوناني الروماني، وبعض شواهد قبور من العصر القبطي، ومسارج ذات بريق معدني من العصر الإسلامي.

وقامت الجامعة بتسليم القطع إلى وزارة الآثار فيما قالت إنه إيمانًا منها بضرورة عودة هذه الآثار، وعرضها بالمتاحف المتخصصة باعتبارها ملكًا لمصر خاصة، وللعالم عامة وليس لفرد أو مؤسسة بعينها.