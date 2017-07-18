زاكاردو بطل العالم مع إيطاليا يسوق نفسه عبر الإنترنت

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بدء اللاعب الإيطالي السابق كريستيان زاكردو، المتوج بمونديال 2006، بالتسويق لنفسه عبر موقع «لينكد إن»، حيث لا يجد اللاعب أي نادٍ لينضم إلى صفوفه منذ أن غادر نادي فيتشنزا الموسم الماضي.

وكتب اللاعب عبر حسابه على «لينكد إن» أنه خاض 381 مباراة في الدوري الإيطالي سجل خلالها 22 هدفًا وخاض 15 مباراة في الدوري الألماني سجل خلالها هدف وحيد إلى جانب مشاركته في مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا.

كما كتب زاكردو، أنه خاض 15 مباراة في الدوري الأوروبي وسجل خلالها هدفين ومثل المنتخب الإيطالي الأول في 17 مباراة سجل خلالها هدف وحيد، ولعب مع المنتخب تحت 21 سن 21 مباراة سجل خلالها هدفين.

كما مثل منتخب إيطاليا تحت 20 سنة في 9 مباريات، وشارك مع المنتخب الإيطالي تحت 18 سنة في 6 مباريات ومنتخب إيطاليا تحت 16 سنة في 8 مباريات سجل خلالها هدف وحيد.

كما شارك في الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة في 28 مباراة، كما شارك في دوري الدرجة الثانية 24 مباراة صنع خلالها هدفين، ويجد اللاعب الإيطالي صعوبة كبيرة في تسويق نفسه الأمر الذي أجبره على اللجوء إلى الإنترنت.

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وأوضح زاكردو، أنه أنهى تعاقده مع فيتشينزا الذي كان يمتد حتى يونيو من عام 2018، وأشار زاكردو إلى تمتعه بلياقة بدنية جيدة تمكنه من اللاعب على أعلى المستويات لمدة عامين على أقل تقدير، متساءلًا عن النادي الجاد المهتم بالتعاقد معه.

وانهالت على الفور الرسائل على زاكردو من مشجعي أندية الدرجة الثانية والثالثة تطالبه فيها بالإنضمام إلى فرقها، إلا انه حتى الأن لم يتلقى أي عرض رسمي.

وشارك زاكردو في 3 مباريات في مونديال 2006 الذي توجت إيطاليا بلقبه ولكنه سجل هدف في مرماه أمام الولايات المتحدة في دور المجموعات، وقضي معظم مسيرته في نادي باليرمو قبل أن يرحل إلى فولفسبورج الألماني في عام 2008 وتوج في موسمه الأول بلقب الدوري الألماني ليعود إلى الدوري الأإيطالي من بوابة بارما حيث قضي هناك 4 سنوات.

ورحل زاكردو إلى ميلان في عام 2013 حيث قضي هناك 3 مواسم قبل أن ينضم للصاعد حديثًا في ذلك التوقيت كاربي وفشل زاكردو في مساعدة الفريق على البقاء في الدوري ليرحل إلى فيتشينزا الموسم الماضي وهبط الفريق من جديد إلى الدرجة الثالثة.