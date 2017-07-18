حكاية اتحاد «أهان» منتخبه في مواجهة البرازيل «1982»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قرر الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم في عام 1985، تعيين الإنجليزي جاك شارلتون، على رأس القيادة الفنية للمنتخب، لسبب بارز وهو محاولة إقناع الأندية الإنجليزية بترك اللاعبين لتمثيل المنتخب الوطني في المحافل الدولية.

في تلك الفترة، لم تكن الأندية مجبرة على ترك اللاعبين للمنتخبات الوطنية في البطولات الدولية، كما هو مُتبع الآن، الأمر الذي أثر بشدة على عدم تحقيق أيرلندا أي نجاحات تذكر خلال تلك الحقبة.

وأتى ذلك القرار بعد تعنت الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم مع المدرب السابق للمنتخب إيوين هاند، مما تسبب في إهانة الكرة الأيرلندية على الصعيد الدولي في عام 1982 بشكل مثير للشفقة.

وكانت البداية عندما كلف إيوين بمهمة إقناع الأندية الإنجليزية بترك اللاعبين للمنتخب الأيرلندي الذي سيسافر في جولة ودية إلى قارة أمريكا الجنوبية حيث ستواجه الأرجنتين وتشيلي والبرازيل.

وكانت المشكلة الرئيسية في تلك الرحلة هي مواجهة الأرجنتين، حيث أتت تلك المواجهة بعد شهر واحد من حرب بريطانيا مع الأرجنتين على جزر الفوكلاند الواقعة في المحيط الأطلسي.

ونشبت تلك الحرب في 2 إبريل من عام 1982 عندما اجتاحت الأرجنتين عسكريًا الجزر بغرض تحريرها واسترجاعها، إلا أن بريطانيا لم تتخل عن هذه الجزر فدخلت بأسطولها البحري والجوي في حرب مع الأرجنتين قبل أن تتمكن بريطانيا من الانتصار في تلك الحرب وإعلان نهايتها رسميًا يوم 20 يونيو من عام 1982.

وحينها قرر إيوين بذل مجهود بسيط من أجل إقناع الأندية الإنجليزية، حيث كان يرغب في إقناع الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم بضرورة عدم الذهاب في تلك الجولة تحت أي ظرف من الظروف نظرًا لعدم قدرة اللاعبين على التركيز في لعب كرة القدم في ظروف بهذا الشكل خاصة أن أيرلندا متصلة بشدة ببريطانيا، إلا أن الاتحاد الأيرلندي رفض هذا الأمر وأكد على أن موقف أيرلندا محايد من تلك الحرب ولن يؤثر على مجريات المباراة.

شاهد أيضا

وقرر الاتحاد الأيرلندي بعدها عدم مواجهة الأرجنتين في تلك الجولة، ليقف المدرب أمام مشكلة أخرى وهي عدم تواجد لاعبي الدوري الإنجليزي معه في المنتخب، حيث لم يبذل قصارى جهده لضمهم منذ البداية وفات الأوان لمحاولة استدعاءهم للفريق.

وبالتالي أُجبر المنتخب الأيرلندي على ضم لاعبين ينشطون في الدوري المحلي حيث خاض على سبيل المثال شون أودريسكول مباراته الدولية الوحيدة مع المنتخب في تلك الجولة إلى جانب العديد من اللاعبين الأخرين.

وخسرت أيرلندا المباراة الأولى أمام تشيلي بهدف نظيف، وكانت المباراة التالية أمام البرازيل التي كانت تضم في ذلك التوقيت لاعبين من أمثال زيكو وسقراط وأدير.

وقال إيوين في مذكراته أنه واجه قبل تلك المباراة مشكلة كبيرة، بأن الاتحاد الأيرلندي لم يكن قد حدد بعد الفريق الذي سيواجهه في نهاية الجولة، وشعر اللاعبين بحالة من الاستياء بسبب تلك الفوضى بل وهددوا بالعودة إلى بلادهم عقب مباراة البرازيل إلا إذا تحصلوا على معلومات عن باقي الجولة.

إلى جانب تلك المشكلة، كانت هناك أزمة مادية أخرى، حيث وعد الاتحاد الأيرلندي اللاعبين بمنحهم 1,080 دولار لكل لاعب لخوض تلك الجولة، وبعد أسبوع من التواجد في أمريكا الجنوبية لم يحصل اللاعبون سوى على 180 دولار فقط وبدأت أموالهم تنفذ في الوقت الذي كان من المفترض أن يستعدوا فيه لمواجهة واحد من أفضل الفرق التي مرت على تاريخ كرة القدم.

ودخلت أيرلندا تلك المباراة وهي مشتتة ذهنيًا ويكفي مشاهدة متوسكط ميدان الفريق جيري دالي الذي ارتدي الشورت بالمقلوب ليوضح الحالة الذهنية السيئة للاعبي أيرلندا قبل إنطلاق المباراة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم البرازيل بهدف نظيف، قبل أن يسجل سيرجينيو هددفين وسقراط مثلهم إلى جانب تسجيل كل من زيكو ولويزينيو لتنتهي المباراة بنتيجة قاسية استقرت على 7 أهداف مقابل لا شيء لتتعرض أيرلندا حينها إلى أسوأً هزيمة في تاريخها على الإطلاق.

وأشار هاند في مذكراته إلى أن تلك الجولة كانت كارثية منذ البداية وحتى النهاية وتركت أثر سيء في اللاعبين لمدة طويلة، وتعلم الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم من هذا الدرس من خلال عدم تنظيم أي جولات ودية غير مدروسة من شأنها أن تهين بلد من حجم أيرلندا.