ضبط 3 أشخاص يقودون تحت تأثير المخدرات بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تمكنت إدارة مرور الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، بقيادة العميد أشرف الجرف، مدير الإدارة في حملة أمنية مفاجئة بالتنسيق مع قطاع الصحة، من ضبط 3 أشخاص يقودون مركباتهم تحت تأثير الخمر والمواد المخدرة.

وتلقى اللواء أحمد عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من العقيد حكيم أحمد شلبي، وكيل إدارة المرور، يفيد بضبط 6 أشخاص يقودون تحت تأثير المواد المخدرة والمسكرة في حملة أمنية مفاجئة بالمحافظة، بعد إجراء التحاليل والفحوصات الطبية لهم من خلال عينات البول واللعاب.

جري التحفظ على المتهمين، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالتها للنيابة العامة، والتي تولت التحقيقات.

كما نجحت مباحث المرور، بقيادة الرائد عمرو أحمد صالح، رئيس مباحث المرور، من ضبط 10 دراجات نارية بدون لوحات معدنية في حملات أمنية، تضمنت المناطق المحيطة بالمدارس والمعاهد الأزهرية بمركز الخارجة.

وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة.