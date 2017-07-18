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مجلس الدولة يحظر على أعضائه إنشاء صفحات غير رسمية بمواقع التواصل الاجتماعي

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مصراوي Masrawy

مجلس الدولة يحظر على أعضائه إنشاء صفحات غير رسمية بمواقع التواصل الاجتماعي

02:23 م الثلاثاء 18 يوليو 2017

مجلس الدولة يحظر على أعضائه إنشاء صفحات غير رسمية بمواقع التواصل الاجتماعي

مجلس الدولة

كتب- محمود الشوربجي:

قال المستشار الدكتور محمد حسن، رئيس الأمانة الفنية لشؤون الأعضاء، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، إن المجلس الخاص الذي يضم شيوخ قضاة مجلس الدولة، قرر إغلاق أي صفحات سوى الصفحة الرسمية للمجلس على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح "حسن"، في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، أن المجلس الخاص قرر أن يكون التواصل الاجتماعي بين أعضاء مجلس الدولة من خلال صفحته الرسمية "المكتب الإعلامي لمجلس الدولة المصري"، وإغلاق كل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بمعرفة مؤسسيها، أو من يتولى إدارتها، والتي تحمل أو تتضمن ما يفيد نسبتها إلى مجلس الدولة، أو أعضائه، تحت أي مسمى، أو تتناول أي شأن من شؤون المجلس أو الأعضاء.

وحظر المجلس، الانضمام إلى تلك الصفحات، كما حظر إنشاء أي مواقع جديدة لهذا الغرض، أو تداول أخبار مجلس الدولة والتعليق عليها، وذلك بناء على مذكرة مقدمة من إدارة التفتيش الفني، وكلف المجلس الخاص كلا من، الأمين العام المستشار فؤاد عبدالفتاح، ورئيس الأمانة الفنية المستشار الدكتور محمد حسن، بمتابعة تنفيذ القرار وعرض النتائج على رئيس مجلس الدولة.

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