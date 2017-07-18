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مباحث القاهرة تضبط تشكيلاً ًعصابيًا تخصص في سرقة عملاء البنوك

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مصراوي Masrawy

مباحث القاهرة تضبط تشكيلاً ًعصابيًا تخصص في سرقة عملاء البنوك

02:20 م الثلاثاء 18 يوليو 2017

مباحث القاهرة تضبط تشكيلاً ًعصابيًا تخصص في سرقة عملاء البنوك

كتب- فتحي سليمان وسامح غيث:
نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، في ضبط تشكيل عصابي، تخصص فى سرقة عملاء البنوك، بأسلوب التتبع.

وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد تلقوا بلاغًا من المواطن عمرو محمود إمام عبد المقصود "35سنة مهندس مدني" مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام، بأنه عقب قيامه بسحب 120 ألف جنيه من أحد البنوك، وترك المبلغ داخل سيارته رقم (م ط 845)، وعقب عودته، اكتشف كسر زجاج الباب الأمامي الأيسر للسيارة، وسرقة المبلغ المالي، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل البلاغ، أمكن التوصل إلى تحديد السيارة مرتكبة الواقعة، وتبين أنها تحمل أرقام (أ ل ج 1581) مقيدة باسم نسمة م.ب "23سنة ربة منزل" مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم.

وبتكثيف التحريات، تبين أن سالفة الذكر وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كل من زوجها أبو زيد م.أ "53 سنة عاطل" مقيم بذات العنوان، المطلوب التنفيذ عليه في قضية سرقة، مقضي فيها بالحبس 3 سنوات، والمدعو أسامة م.أ "38سنة عاطل" مقيم بالمنيب بالجيزة، السابق اتهامه في 3 قضايا، المقيد الحرية على ذمة قضية سرقة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يترددون عليها، أسفرت إحداها عن ضبط الثاني، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع زوجته الهاربة والمتهم الثالث، وأضاف بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بأسلوب "التتبع"، وأقر بارتكابهم 3 سرقة من داخل السيارات بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط أكثر من 37 ألف جنيه بمسكنه، وأقر بشراء أجهزة كهربائية من متحصلات وقائع السرقة "تم ضبطها"، وباستدعاء المجني عليهم، اتهموه وباقى المتهمين بالسرقة...وتحرر عن ذلك ملحق للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق، ويجرى تكثيف الجهود لضبط المتهمة والمتهم الهاربين.

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