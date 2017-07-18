الري: 39 مليون جنيه لصيانة وإنشاء محطات جديدة في الفيوم

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن أعمال الصيانة لمحطة وادي الريان، ومحطة تغذية ترعة البشوات بلغت التكلفة 39 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها وزير الري، الثلاثاء، لتفقد المنشآت المائية والأعمال الصناعية المُقامة على المجاري المائية بمحافظة الفيوم، للاطمئنان على سلامة شبكة الترع والمصارف لضمان وصول مياه الري لزمامات النهايات.

ورافق وزير الري، خلال الجولة، الدكتور جمال سامي، محافظة الفيوم، للوقوف على حجم التصرفات المائية اللازمة لري للموسم الصيفي الحالي بالمحافظة.

وأشار "عبد العاطي"، إلى أن هذه المحطات تدخل الخدمة لرفع المعاناة عن كاهل المزارعين، والقضاء على جميع مشاكل الري التي يعاني منها المزارعون، للعمل على زيادة إنتاجيه الفدان والحفاظ على خصوبة التربة الزراعية.

وأضاف "عبد العاطي"، أن هذه المحطات تدخل الخدمة لرفع المعاناة عن كاهل المزارعين والقضاء على جميع مشاكل الري التي يعاني منها المزارعون،لافتاً إلي إلى زيادة انتاجيه الفدان والحفاظ على خصوبة التربة الزراعية.

وأعلن وزير الري، أن خطة الوزارة تستهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدة المياه في خدمة منظومة الري بالمحافظة لتلبية الاحتياجات المائية لمساحة تزيد عن 79800 فدان منزرع على مستوى محافظة الفيوم.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى أبو زيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، إن محطة طلمبات صرف الطاجن عبارة عن 5 وحدات، ويبلغ تصرف الوحدة ( 1,2 م3/ث)، وتخدم زمام 70 ألف فدان.

وأضاف "أبو زيد"، أن هذه المحطات تدخل الخدمة ضمن مجموعة من المحطات المستهدف دخولها الخدمة هذا العام ضمن خطة المصلحة الحالية والمستقبلية لإحلال وتجديد العديد من المحطات.