السيطرة على حريق 3 شقق بالعجوزة دون إصابات

كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على الحريق الذي اندلع بكمية مخلفات أعلى عقار بمنطقة العجوزة.

غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت إخطاراً من شرطة النجدة بتصاعد ادخنة كثيفة بشارع أحمد الداودي بميت عقبة.

وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء، لكن ضيق عرض الشارع حال دون وصولها، مما اضطر القوات لمد الخراطيم للوصول إلى أقرب نقطة لمصدر الحريق.

والتهمت النيران كمية مخلفات أعلى سطح عقار مكون من 4 طوابق، امتد إلى 3 شقق، لكن رجال الحماية المدنية نجحوا في إخماده قبل امتداده إلى باقي الشقق دون وقوع إصابات.

حُرر محضر بالواقعة، وانتدب رجال المعمل الجنائي؛ للوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه؛ تزامنا مع تنفيذ مرحلة التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.