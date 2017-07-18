أخبار عاجلة

كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق 3 شقق بالعجوزة دون إصابات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق 3 شقق بالعجوزة دون إصابات

01:35 م الثلاثاء 18 يوليه 2017

  • عرض 4 صورة

    d067b60b41.jpg

  • عرض 4 صورة

    3f00dddfe6.jpg

  • عرض 4 صورة

    79731d8739.jpg

  • عرض 4 صورة

    1f59c0e42a.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. الحماية المدنية تسابق الوقت لإخماد حريق 3 شقق بالعجوزة

الألبوم التالى

بالصور.. الحماية المدنية تسابق الوقت لإخماد حريق 3 شقق بالعجوزة

كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على الحريق الذي اندلع بكمية مخلفات أعلى عقار بمنطقة العجوزة.

غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت إخطاراً من شرطة النجدة بتصاعد ادخنة كثيفة بشارع أحمد الداودي بميت عقبة.

وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء، لكن ضيق عرض الشارع حال دون وصولها، مما اضطر القوات لمد الخراطيم للوصول إلى أقرب نقطة لمصدر الحريق.

والتهمت النيران كمية مخلفات أعلى سطح عقار مكون من 4 طوابق، امتد إلى 3 شقق، لكن رجال الحماية المدنية نجحوا في إخماده قبل امتداده إلى باقي الشقق دون وقوع إصابات.

حُرر محضر بالواقعة، وانتدب رجال المعمل الجنائي؛ للوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه؛ تزامنا مع تنفيذ مرحلة التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. الحماية المدنية تسابق الوقت لإخماد حريق 3 شقق بالعجوزة

    أخبار

  • مصرع "متسول" صدمه قطار بالحوامدية

    أخبار

  • ضبط متهم في واقعة السطو المسلح على شركة صرافة بوسط البلد

    أخبار

  • .. حريق بالسور الحديدي أعلى "دائري المريوطية"

    أخبار

إعلان

c887167ab4.jpg
1a11129c71.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو: نهاية مؤلمة لفتاة طلبت يد حبيبها في الشارع

بالفيديو: نهاية مؤلمة لفتاة طلبت يد حبيبها في الشارع