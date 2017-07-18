هاني شاكر أهان لاعبي «الزمالك» بهذا اللفظ.. 9 مشاهير علقوا على مباراة «القمة»

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بعد فوز النادي الأهلي على غريمه التقليدي، نادي الزمالك، في مباراة القمة باللقاء الذى أقيم مساء الاثنين بملعب برج العرب، فى ختام مسابقة الدورى الممتاز، التى انتهت بهدفين مقابل لا شيء، حرص عدد من المشاهير بانتماءاتهم المختلفة على التعليق على النتيجة، ونرصد أبرز التعليقات خلال التقرير التالي..

عمرو أديب

على الرغم من انتمائه لنادي الزمالك، فقد حرص الإعلامي عمرو أديب، على تهنئة النادي الأهلي، عقب فوزه قائلًا: "الزمالك تهرب منه ثنائي حراسة المرمى في المباراة، لكن لاعبي الأهلي يقبلون تراب ملعب مختار التتش".

يوسف الشريف

على الرغم من سعادته بالفوز فإن الفنان يوسف الشريف حرص على تقديم النصيحة لجمهور الأهلي بعدم الإساءة لجمهور الفريق المنافس لو لم يتقبل مزاحهم.



وكتب عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ألف مبروك للأهلي، هارد لك للزمالك. لاعبو الزمالك كانوا في حالة ارتباك غير طبيعية (جمهورهم العظيم يستحق منهم أكثر من ذلك) ولاعبو الأهلي لعبوا بمزاج".

هاني شاكر

أما المطرب الكبير هاني شاكر، فأبدي استياءه وحزنه الشديد، على فريقه، وكتب "شاكر" عبر حسابه على موقع "التدوينات" القصيرة "تويتر": "لم أحزن لهزيمة الأقزام الفاشلين اليوم فهذا طبيعي فليرحل الجميع فالزمالك أكبر منكم جميعا".

إيمان العاصي

أعربت الفنانة إيمان العاصي عن سعادتها بفوز الشياطين الحُمر، ونشرت صورة لها على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، وهي ترتدي فستاناً أحمر، وعلقت عليها قائلةً: "الأهلي وكفى".

نبيل الحلفاوي

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بينما عبر الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن فرحته بفوز فريقه، وكتب: "الأهلي أنهى الدوري كاملا بلا هزيمة. عاش يا بطل".

حميد الشاعري

وصف الفنان حميد الشاعري مباراة القمة بين الأهلى والزمالك التي انتهت بهدفين مقابل لا شيء بأنها "مباراة من طرف واحد"، قائلًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عقب انتهاء المباراة: "موقعة من طرف واحد.. مش محتاجة كلام".

غادة عبد الرازق

احتفلت الفنانة غادة عبد الرازق بفوز الأهلي على الزمالك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، بصورة جمعت بين نجوم فريق الأهلي، حسام عاشور، وأحمد فتحي، وحسام غالي، وعلقت عليها بالقول: "مبرووووك".

لقاء سويدان

حرصت أيضًا الفنانة لقاء سويدان، على تهنئة النادى الأهلى وجمهوره ونشرت لقاء صورة للاعبي النادي الأهلي على صفحتها الرسمية عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور الشهير "إنستجرام"، وكتبت تعليقا تعبر به عن فرحتها بفوز النادى الأهلي وتهنئ جمهور النادي قائلة: "بيب بيب أهلي... مبروووك الفوز المستحق".

صبري فواز

بينما حرص الفنان صبري فواز على متابعة المباراة لحظة بلحظة، وبعد انتهائها علق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، قائلًا: "البطل الذي لم يهزم".