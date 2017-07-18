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وزير الرياضة يشارك في ندوة تطوير الكرة الإفريقية بالمغرب

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وزير الرياضة يشارك في ندوة تطوير الكرة الإفريقية بالمغرب وزير الرياضة يشارك في ندوة تطوير الكرة الإفريقية بالمغرب

التحرير

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غادر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، متوجهًا إلى المغرب، للمشاركة في الندوة التي ينظمها «كاف»، لتطوير كرة القدم الإفريقية.

وستناقش الندوة (كرة القدم الإفريقية: رؤيتنا) عدة موضوعات حول بطولة الأمم الإفريقية ومواصفات الدول المنظمة وبطولات الأندية وكرة القدم للشباب والتطوير والاتصال والإعلام والتسويق وحقوق الرعاية والبث التلفزيوني.

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يذكر أن هذه الدعوة التي جاءت للمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

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التحرير

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