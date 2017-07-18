خلال شهر.. التأمين على 2424 عاملا وصرف 1037 حالة معاش بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

قال محافظ أسيوط، المهندس ياسر الدسوقي، اليوم الثلاثاء، إن التغطية التأمينية خلال شهر مايو بلغت 2424 عاملًا بالإضافة إلى صرف 1037 حالة معاش، من خلال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وصندوق العاملين بالقطاع العام والخاص بأسيوط، مؤكدًا استمرار خطة الدولة في توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية للمواطنين طبقًا للقانون.

وأشار سعد حامد الصايغ، مدير عام منطقة أسيوط للتأمينات الاجتماعية، إلى أنه تم التأمين على 1866عاملًا طبقًا لقانون 79 لسنة 1975 منهم 765 عامل قطاع خاص نمطي، و63 عامل مقاولات، و899 عامل سيارات (سائقون) و8 عمال قطاع عام بالإضافة إلى التأمين على 91 عامل مخابز.

وأضاف الصايغ، أنه تم التأمين على 598 صاحب عمل طبقًا لقانون 108 لسنة 1976 وتم اشتراك 625 حالة كعمالة غير منتظمة وفقًا لقانون 112 لسنة 1980.

وأوضح مدير المنطقة، صرف 354 حالة معاش و114 حالة كتعويض دفعة واحدة طبقًا للقانون 79 لسنة 1975 والقانون 108 لسنة 1976، مضيفًا أنه تم صرف 683 حالة معاش وفقًا للقانون 112 لسنة 1980 خلال شهر مايو.

وأكد مدير المنطقة، أن تلك المعاشات ستصرف من خلال منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية والمنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة، تسهيلاً على المواطنين في الحصول على مستحقاتهم المالية، مشددًا على حماية حقوق العاملين بالقطاع الخاص والعام وحماية حقوقهم في الحصول على معاش من خلال التأمين عليهم وعلى المنشآت التي يعملون بها.