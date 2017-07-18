الهلال الأحمر بالمنيا يعلن عن استقبال استفسارات أهالي المتوفين في صحراء ليبيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

نوهت هيئة الهلال الأحمر بالمنيا، من لديهم أي استفسارات من أهالي المتوفين في صحراء ليبيا التواصل مع قسم إعادة الروابط العائلية والتقصي لديها.

وفسرت الهيئة في بيان، أن ذلك يأتي حتى يتسنى لنا إرسال طلبات البحث الرسمية للهلال الأحمر الليبي التوجه إلى مقر الهلال الأحمر بالمنيا، بوسط مدينة المنيا بمنطقة "الكوبري العالي".

وقال عضو من جمعية الهلال الأحمر بالمنيا، طلب عدم ذكر اسمه، إن لجنة "إعادة الروابط العائلية" تعتبر واحدة من المهام البارزة التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري، وتسعى الهيئة من خلال هذه المهمة للبحث عن الأشخاص المفقودين، وتقصي أحوال الأشخاص المطلوب البحث عنهم، وأماكنهم في الداخل والخارج، وتوصيل رسائل الصليب الأحمر والهلال الأحمر الواردة من أشخاص بدول أخرى والمرسلة إلى أقاربهم في مصر.

كان جهاز الهجرة غير الشرعية، بمدينة طبرق الليبية، عثر على 20 جثة مهاجر غير شرعي، من الجنسية المصرية، جنوب بوابة الــ 200، بنحو 250 كيلو متر بالقرب من وادي علي، داخل منطقة الرمال.

وتبين أن بين المتوفين 5 من أبناء قرية طرفا التابعة لمركز سمالوط شمال المحافظة وهم: إبراهيم خليفة أبو شوشة، سعيد شحات سيد، يوسف عبد الله محمود عبد الله الشهير بـ "ضاحي"، جمعة عثمان محمود علي، ومحمد أحمد توفيق، كانوا في طريقهم للهجرة غير الشرعية بحثًا عن "لقمة العيش" فماتوا في صحراء ليبيا.