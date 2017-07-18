وسائل طبيعية تخفف من ألم "قرحة الفم" المزعجة

كتبت ـ أسماء حمدى:

من الصعب تجاهل ظهور القرح في الفم، فهي مزعجة ومؤلمة في كل مرة تأكل وتشرب فيها. صحيح أنها تشفى ذاتياً بعد فترة، ولكن من خلال العلاج المنزلي يمكن جعلها تختفي بشكل أسرع وتخفف من الآلام التي تسببها.

وقرحة الفم عبارة عن جروح صغيرة مؤلمة تتكون داخل الفم، تكون على حدود اللثة أو مقابل الفكين أو في سقف الفم. وهذه مشكلة تحدث لكل الناس ولكنها تتكرر كثيراً عند بعض الناس وهي غير معدية ولا يمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر.

وقد ذكر موقع "web med" بعض أسباب قرحة الفم ومن أهمها: الحرارة الساخنة للطعام أو المشروبات، وقيام الإنسان بعضٌ نفسه في داخل فمه، وغسل الأسنان بطريقة عنيفة، والقلق والتوتر والضغط النفسي الشديد، وضعف المناعة، والأنيميا، بالإضافة إلى بعض الأدوية.

وهناك وسائل طبيعية يمكن استخدامها للتخفيف من ألم قرحة الفم منها:

امتصاص أي منتج ثلجي يفيد في تقليل الألم

تجنب الشطة والأكل الحراق

تجنب المشروبات الساخنة

غسل الأسنان برفق بالفرشاة

يفضل أخذ فيتامينات بي وسي

شرب الكثير من الماء لمنع جفاف الفم