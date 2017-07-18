شرطة التموين: ضبط 84 قضية دقيق وأقماح ومخالفات مخابز خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الاستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجاري.

وأسفرت تلك الجهود، التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية خلال 24 ساعة، عن ضبط 19 قضية مواد بترولية، و84 قضية دقيق وأقماح ومخالفات مخابز، و5 قضايا اتجار غير المشروع في سلعة الأرز، و6 قضايا اتجار غير مشروع في سلعة السكر، و32 قضية اتجار غير مشروع في السلع التموينية.

كما نجحت شرطة التموين في ضبط 413 قضية في مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين)، وضبط 41 قضية في مجال الغش التجاري، وضبط 14 قضية في مجال اللحوم والطيور بمضبوطات 480 كيلو جراما، و27 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.