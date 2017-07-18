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إزالة نحو 500 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل في 11 محافظة

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مصراوي Masrawy

إزالة نحو 500 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل في 11 محافظة

01:51 م الثلاثاء 18 يوليو 2017

إزالة نحو 500 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل في 11 محافظة

إزالة التعديات

كتب- علاء عمران:

تواصل الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن جهودها في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل ومنافع الري والصرف وتمكنت من إزالة 479 حالات تعد متنوعة.

ووجهت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن الدقهلية، الغربية، المنيا، الأقصر، كفرالشيخ، المنوفية، قنا، الشرقية، سوهاج، الوادي الجديد، مطروح عدة حملات إزالة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية.

وأسفرت نتائج هذه الحملات عن إزالة 607 حالات تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف من بينها إزالة حالة تعد بمساحة تبلغ 400 فدان.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، ومواصلة الحملات الأمنية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها.

كان وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار قد وجه بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة والمواطنين، وكذلك القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزا لمبدأ سيادة القانون.

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