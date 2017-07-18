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التحقيقات مع متهمين بقتل مقاول: استخدما طبنجة ضابط شرطة مسروقة

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مصراوي Masrawy

التحقيقات مع متهمين بقتل مقاول: استخدما طبنجة ضابط شرطة مسروقة

01:45 م الثلاثاء 18 يوليو 2017

التحقيقات مع متهمين بقتل مقاول: استخدما طبنجة ضابط شرطة مسروقة

كتب - محمود السعيد:
كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة في واقعة اتهام عاطل وقهوجي بقتل مقاول خلال مطاردة الشرطة لهم بقضية سرقة سيارات بمنطقة الحرفيين بالسلام.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم هشام خليل ومحمد أحمد، انتحلا صفة ضابط شرطة ومستشار، وكونا تشكيل عصابي لسرقة السيارات ومتعلقاتها من منطقة شيراتون بمصر الجديدة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين قبل واقعة القتل، قاموا بالاعتداء على سيارة ضابط شرطة وسرقة الطبنجة الخاصة به، والتي استخدموها في قتل المقاول خلال مطاردة الشرطة لهم، لقيامهم بسرقة سيارة طالب، صديق المجني عليه.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة السلام أول بلاغا من "محمد السيد"، 25 سنة، طالب، يفيد أنه أثناء ترك سيارته بشارع "جوزيف تيتو" دائرة قسم النزهة وعقب عودته اكتشف كسر الزجاج والاستيلاء على "جهاز كمبيوتر لاب توب وكاميرا".

وأضاف أنه راجع كاميرات المراقبة بمحل الواقعة وشاهد سيارة "ماتريكس فضي اللون" يستقلها شخصان قاما بالترجل منها وكسر زجاج السيارة والاستيلاء على المسروقات.

وأثناء تواجد المبلغ (الطالب) بمنطقة الحرفيين وبصحبته أحد أصدقائه ويدعى "حامد موسى"، 39 سنة، مقاول مقيم دائرة قسم شرطة النزهة (قائد دراجة نارية) شاهد السيارة المستخدمة في واقعة سرقته، فاتصل بالنجدة، وفور وصول القوات أشهر أحد المتهمين سلاح ناري "طبنجة" كانت بحوزته وأطلق أعيرة نارية في محاولة للهرب نتج عنها إصابة المقاول والتي أدت إلى وفاته.

وقررت نيابة شرق القاهرة الكلية، تجديد حبس عاطل وقهوجي 15 يومًا على ذمة اتهامهم بقتل مقاول أثناء فرارهما من طالب كان قد سرقا متعلقات من سيارته بمنطقة السلام.
كشفت مناظرة النيابة لجثة المقاول، عن إصابته بطلق ناري بالصدر من الجانب الأيسر، ما أودى بحياته.

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