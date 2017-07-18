إسماعيل يبحث مع وزير الصناعة المغربي زيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين- صور

كتب- محمد غايات:

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بالمملكة المغربية، والوفد المرافق له، الثلاثاء، بمقر وزارة الاستثمار، بحضور المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري، وأحمد التازي، سفير المغرب لدى القاهرة.

ورحب المهندس شريف إسماعيل، في بداية اللقاء، بالوزير المغربي والوفد المرافق له، مؤكدًا تميز العلاقات بين البلدين، وأهمية الزيارات الوزارية المتبادلة في التشاور، فضلًا عن بحث السبل لتعزيز التعاون المشترك.

ولفت إسماعيل، إلى ضرورة العمل على متابعة كافة الموضوعات والمقترحات المطروحة في مجال التعاون الاقتصادي لبناء رؤية مشتركة لمشروعات التعاون الثنائي، تمهيدًا لعرضها عند انعقاد اللجنة العُليا المشتركة.

وتناول اللقاء، بحث أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة لإحداث دفعة في العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في مجال صناعة الغزل والنسيج والصناعات الهندسية، كما تم تسليط الضوء على سُبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال صناعة السيارات لتحقيق المنفعة المتبادلة، خاصةً في ضوء ما حققه المغرب من خطوات متقدمة في هذا الخصوص، واهتمام مصر بالنهوض بالصناعة وتطويرها في إطار من تعزيز استخدام المكون المحلي والأيدي العاملة الوطنية.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية الاستفادة من الإمكانات التصديرية للبلدين في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأعرب الوزير المغربي، خلال اللقاء، عن تطلع بلاده لتعميق التعاون المشترك مع مصر والبناء على العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين، مؤكدًا حرص بلاده على التشاور وتنسيق الجهود لتذليل التحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين، لافتًا إلى أن هناك العديد من الفرص الواعدة لتحقيق التكامل في العديد من المجالات وفي مقدمتها صناعة السيارات بما يمكن من زيادة نفاذ صادراتهما إلى العديد من الأسواق الجديدة.