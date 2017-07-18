خاص| الأزهر يدرس توحيد نسب القبول بجميع كلياته على مستوى الجمهورية

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور هاني حرب، مدير مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة الأزهر، إن الجامعة تدرس حاليًا توحيد نسب القبول بكليات الجامعة على مستوى الجمهورية.

وقرر المجلس الأعلى للأزهر، توحيد نسب القبول بكيات طب "بنين وبنات" على مستوى الجمهورية.

وأضاف حرب، في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أن الهدف من توحيد نسب القبول بالكليات هو تقليل الاغتراب، لأن ذلك سيؤدي إلى دخول كل طالب الكلية التي تقع في نطاق سكنه طالما تنطبق عليه الشروط.

وأشار مدير مكتب التنسيق الإلكتروني بالأزهر، إلى أن توحيد نسب القبول سيؤدي إلى توحيد الحد الأدنى للقبول بالكليات المناظرة بجميع أنحاء الجمهورية بمعنى أن كلية الدعوة الإسلامية بالمنوفية ستكون درجة القبول بها هي نفس درجة القبول بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة.

وأوضح حرب، أنه بعد غلق باب تسجيل الرغبات، سيتم ترشيح الطلاب دون توحيد النسب، وبعد ذلك سيتم التوحيد، لمعرفة ما إذا كانت هناك معوقات أم لا.