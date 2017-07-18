الصحة: إطلاق قوافل طبية مجانية بـ12 محافظة خلال الأسبوع الحالي

كتب - أحمد جمعة:

أطلقت وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الطب العلاجي، عدد من القوافل الطبية المجانية خلال الأسبوع الحالي بـ ١٢ محافظة هي: الجيزة، والفيوم، وكفر الشيخ، وبورسعيد، والدقهلية، وأسيوط، وأسوان والمنوفية، ومطروح، ودمياط، والإسكندرية، والشرقية.

وتأتي هذه القوافل في إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرا والمحرومة من الخدمات الطبية.

وأوضحت الدكتورة سيدة مشرف، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن مدة عمل القافلة يستمر ليومين، مشيرة إلى أنه بدأت أولى هذه القوافل في يومي ١٤و١٥ يوليو الجاري في منطقة مندشية مركز الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، كما تم إطلاق قافلتين الأولى بمنطقة "طنطاوي" مركز سنورس محافظة الفيوم والثانية بمنطقة السيد البدوي مركز مطوبس محافظة كفر الشيخ وذلك في يومي ١٥ و١٦يوليو الجاري.

ولفتت في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم تنفيذ قافلتين طبيتين اليوم والأمس بمنطقتي بحر البقر بمحافظة بورسعيد وصدفا مركز تمي الأمديد محافظة الدقهلية.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، انه سيتم تنفيذ ٤ قوافل طبية في يومي ١٨و١٩ من شهر يوليو الجارى بمناطق بهرمس مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة ، وبني عدي القبلية مركز منفلوط محافظة اسيوط ،والمنشية مركز كوم امبو محافظة اسوان، والخطاطبة البلد مركز السادات محافظة المنوفية.

وأضاف "مجاهد" أنه سيتم تنفيذ ٣ قوافل خلال يومي ١٩و٢٠ يوليو بمناطق الرويسات مركز الحمام محافظة مطروح ، وسيف الدين مركز الزرقا محافظة دمياط وابوصير البحرية مركز برج العرب محافظة لاسكندرية ، واخيرا قافلة بحر البقر٢مركز الحسينية بالشرقية في يومي ٢٠ و٢١ من الشهر نفسه.

وأوضح مجاهد أن الخدمات التي تقدمها القوافل الطبية تتثمل فى الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة النسا والباطنة والاطفال وانف واذن وعظام وجراحة ورمد واسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة الي تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتامين الصحي، عن طريق مندوب من المجالس الطبية والتأمين الصحى بهذة القوافل.