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البورصة توقف التعامل على 9 أسهم بعد تجاوز حاجز الارتفاع

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البورصة توقف التعامل على 9 أسهم بعد تجاوز حاجز الارتفاع البورصة توقف التعامل على 9 أسهم بعد تجاوز حاجز الارتفاع

التحرير

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أوقفت إدارة البورصة المصرية، التعامل على 9 أسهم بمنتصف تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، لتجاوز حاجز الـ 5%.

وجاءت الأسهم كالتالي: سهم شركة أورنج للاتصالات الذى ارتفع بنسبة 9.03% عند 123.88 جنيه، ثم سهم السويس للأسمنت بنسبة 5.25% عند 26.45 جنيه، كما ارتفع سهم العامة لمنتجات الخزف الصيني بنسبة 5% عند 4.83 جنيه، كما صعد سهم دلتا للتأمين بنسبة 5% عند 12.60 جنيه.

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وعلى صعيد الأسهم المتراجعة فقد تراجع سهم الوطنية للإسكان للنقابات المهنية 8.75% عند 21.02 جنيه، ثم سهم شركة "حديد عز" بنسبة 7.75% عند 19.29 جنيه، ثم سهم بنك الكويت الوطني – مصر بنسبة 6.91% عند 39.09 جنيه، وتراجع سهم القاهرة للدواجن بنسبة 6.27% عند 7.03 جنيه، وأخيرًا سهم مطاحن مصر الوسطى بنسبة 5.11% عند 42.38 جنيه.

 

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التحرير

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