مصر تفرض تأشيرة دخول على القطريين ردا على مواقفها الحالية

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قررت مصر، فرض تأشيرة دخول مسبقة على القطريين الراغبين في السفر إليها، اعتبارا من الخميس المقبل، يتم استخراجها من السفارات المصرية في الخارج، حسبما قالت مصادر أمنية بمطار القاهرة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، عن هذه المصادر قولها إن "قرار التأشيرة المسبقة يشمل أيضا حملة جوازات السفر الخاصة والدبلوماسية والمهمة، إعمالاً لمبدأ المعاملة بالمثل".

واستثنى القرار، وفقا للمصادر، "الأزواج والزوجات وأبناء وبنات المصريين، وكذلك الطلاب القطريين الدارسين في الجامعات الحكومية المصرية، ليتم السماح لهم بالحصول على تأشيرة سياحية من المطار لمدة 3 أشهر، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم مع مصلحة الجوازات".

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وبدوره أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد أن أجهزة الدولة المعنية قد اتخذت بالفعل هذا القرار إعمالاً لمبدأ المعاملة بالمثل، قائلاً: "ليس من المعقول الاستمرار في منح مزايا واستثناءات لقطر فى ظل مواقفها الحالية".

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة المصرية تمسكها بقائمة المطالب المقدمة لقطر واستمرار الإجراءات المتخذة ضدها من جانب القاهرة ودول خليجية قطعت العلاقات معها لاتهامها بدعم الإرهاب.