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«قوى عاملة» البرلمان: اجتماع ثلاثي لإقرار علاوة القطاع الخاص.. وستكون ملزمة

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«قوى عاملة» البرلمان: اجتماع ثلاثي لإقرار علاوة القطاع الخاص.. وستكون ملزمة «قوى عاملة» البرلمان: اجتماع ثلاثي لإقرار علاوة القطاع الخاص.. وستكون ملزمة

التحرير

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أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ترقبها لنتائج الاجتماع الثلاثي الذي يعقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار في الواحدة والنصف، ظهر اليوم الثلاثاء، للاتفاق على صيغة قرار علاوة القطاع الخاص، بحد أدنى 165 جنيها و330 جنيها.

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الاجتماع يضم ممثل للحكومة، هو وزير القوى العاملة، وممثل لاتحاد الصناعات وأصحاب الأعمال وهو المهندس محمد زكي السويدى، بالإضافة لممثل عن اتحاد نقابات عمال ، وعدد من ممثلي الجمعيات والغرف والشركات.

وشدد وهب الله على أنه في حال تم التوصل لصيغة نهائية خاصة باتفاقية لصرف علاوة القطاع الخاص، فإنها ستكون ملزمة لكافة أصحاب الأعمال، وأن بنودها ستحمل صفة الإلزامية، ما يعني الدفع الفوري، وأن وزارة القوى العاملة ستتكفل بمتابعة دقيقة لسير الأمور، مؤكدا أنه «لدىنا ثقة كاملة في رجال أعمال مصر الشرفاء، ومدى جديتهم في تنفيذ كل ماسيرد بالاتفاقية».

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وأوضح أنه جاءت الرغبة في إقرار هذه العلاوة من الظروف شديدة الصعوبة التي يمر بها المواطنون والعمال حاليا، مشيرا إلى أن البرلمان لن يتأخر في السعي وراء أية إجراءات تساهم في التخفيف على المواطنين، ومواجهة موجات الغلاء التي ضربت الجميع.

وبخصوص باقي ممثلي قطاعات الأعمال المنتظر مشاركتها في الاجتماع اليوم، قال وهب الله إنه سيكون منهم ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحادات الصناعات المصرية، والاتحاد المصرى للغرف السياحية، والاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، والغرف التجارية، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وجمعية أصحاب المدارس الخاصة، وممثلي وزارات الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى، والتعليم العالي، والتربية والتعليم.

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