«المؤتمر»: نجهز قانوني التأمين الصحي والعدالة الاجتماعية لدور الانعقاد الثالث

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‏‫يعقد حزب المؤتمر اجتماعًا، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، وبحضور الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، قبل نهاية الشهر الجارى لوضع الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الثالث للبرلمان، والذي يبدأ في شهر أكتوبر المقبل.

وأعلن النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن الهيئة البرلمانية للحزب لديها رؤية شاملة أعدها الدكتور مجدى مرشد، نائب رئيس الحزب، والرئيس السابق للجنة الصحة بالبرلمان، حول مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، إضافة إلى التشريعات الخاصة بالعدالة الاجتماعية واستكمال المنظومة الجديدة للتشريعات المتعلقة بالاستحقاقات الدستورية.

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وأضاف الشريف أن الحزب سانده ووقف معه بكل قوة خلال تقدمه بمشروع قانون تعديل السلطة القضائية، ودافع عن هذا التشريع الذى أثبتت الأيام أنه كان فى مصلحة القضاء المصرى الشامخ وقضاته الأجلاء، متعهدًا بأن يكون أداء الهيئة البرلمانية للحزب فى دور الانعقاد الثالث بالبرلمان، على مستوى المسئولية.