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تجديد حبس متهم بقتل سيدة في الأقصر 15 يومًا

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مصراوي Masrawy

تجديد حبس متهم بقتل سيدة في الأقصر 15 يومًا

01:31 م الثلاثاء 18 يوليو 2017

تجديد حبس متهم بقتل سيدة في الأقصر 15 يومًا

الأقصر – محمد محروس:

قرر المستشار أحمد عبد العزيز قاضي المعارضات بمحكمة الأقصر، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس المتهم بقتل سيدة في العقد السادس من العمر، وسرقة بعض ممتلكاتها، بمنطقة مزلقان القراريش وسط المدينة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل زوجته بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه.

تعود أحداث الواقعة إلى مطلع شهر يوليو الجاري، عندما تلقى اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر إخطارًا يفيد بالعثور على جثة السيدة "سناء يونس عبد الرحيم"، 57 عامًا، ربة منزل داخل مسكنها، أمام مزلقان القراريش بشارع مصطفى كامل، بمنطقة شرق السكة دائرة القسم.

وتبين من التحريات وتوسيع دائرة الاشتباه، أن "م.م"، 32 عامًا، صاحب محل هواتف محمولة، تمكن من دخول الشقة محاولاً سرقتها، وحينما رأته انقض عليها بآلة حادة وفارقت الحياة في الحال.

وأشارت التحريات إلى أن زوجة المتهم "ابن شقيقة المجني عليها" ساعدت المتهم في ارتكاب جريمته، وجرى إلقاء القبض عليها، وأخلى قاضي المعارضات بمحكمة الأقصر، اليوم، سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه.

كان شقيق المجني عليها، حاول الاتصال بها لمدة ثلاثة أيام دون جدوى، وبعد تواصله مع الجيران وفتح باب الشقة تم العثور على جثتها ملقاة على الأرض وغارقة في الدماء.

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