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إغلاق مصنع ألبان بالدقهلية بعد ضبط مستلزمات إنتاج فاسدة بداخله

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مصراوي Masrawy

إغلاق مصنع ألبان بالدقهلية بعد ضبط مستلزمات إنتاج فاسدة بداخله

01:20 م الثلاثاء 18 يوليو 2017

إغلاق مصنع ألبان بالدقهلية بعد ضبط مستلزمات إنتاج فاسدة بداخله

الدقهلية - رامي القناوي:

أمر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بإغلاق معمل ألبان بقرية كفر أبو السيد أحمد بمركز شربين، بعد تمكن حملة من إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة من ضبط 3 طن ملح فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي، ودوّن صاحب المعمل على 60 شيكارة ملح الطعام زنة الواحدة 50 كيلو جرام "دقيق قمح"، للتدليس على لجان المرور.

جاء قرار المحافظ عقب الاطلاع على المذكرة المقدمة من الدكتور سعد عبد اللطيف مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، لنتائج المرور من قِبل إدارة مراقبة الأغذية بالطب الوقائي، برئاسة الدكتور هشام مسعود، وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي.

كانت حملة من مديرية الصحة، تفقدت أحد معامل الألبان بالقرية وتبين عدم وجود ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين، ووجود خطر داهم على الصحة العامة.

جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالة صاحبه للنيابة العامة التي أمرت بإعدام كميات الملح المضبوطة.

وشدد محافظ الدقهلية على استمرار الحملات الميدانية لضبط الأسواق، ومراقبة مدى جودة السلع المعروضة، ومحاربة الفاسدين، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

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