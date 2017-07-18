هكذا-يمكنك-إعادة-البريق-لقطع-الفضة-لديك-من-جديد

كتبت- ميرا ماهر:

تعتبر الفضة من المعادن الثمينة التي تتميز بطرق حفظها والعناية بها.

وعادةً ما يفضل العديد من الشباب والفتيات ارتدائها لفترات طويلة، مما يؤدي إلى تغير لونها للون الأسود، مسبباً الإزعاج لمن يرتديها.

لذلك ذكر موقع "rd" أنه يمكنك ببعض الخطوات السهلة، تنظيف الفضة وإعادة اللمعان والبريق لها كما يلي:

-يجب تنظيف قطع الفضة بعد الاستعمال من حين لآخر، وذلك بوضع الفضة في الماء الساخن مع إضافة القليل من الملح أو بيكربونات الصوديوم، واتركيها لمدة ١٠ دقائق. ضيفي قطع صغيرة من ورق الألمونيوم إلى الماء الساخن، وستلاحظين أن الفضة بدأت تعود لرونقها. ثم اغسليها بالماء وجففيها بقطعة قماش ناعمة.

ويجب تجنب استخدام القفازات المطاطية عند غسل الفضة، لأن المطاط يتلف المجوهرات الفضية.

-يمكن أيضاً استخدام قطعة قماش ناعمة لتلميع الفضة وتنظيفها بحركة دائرية منتظمة.

-باستخدام معجون الأسنان وقطعة قماش مبللة، يمكن الحصول على نتائج رائعة في تنظيف الفضة، حيث يتم فركها بلطف لتفادي خدشها.